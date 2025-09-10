Dua First Birthday: दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ के पहले बर्थडे पर झोंक दी पूरी ताकत, खुद बनाया केक

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लाडली दुआ (Dua First Birthday) एक साल की हो गई हैं. उनका पहला जन्मदिन 8 सितंबर को मनाया गया लेकिन दीपिका पादुकोण ने इस बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक 10 सितंबर को इंस्टाग्राम पर दिखाई. इस सेलिब्रेशन की सबसे खास बात थी दीपिका पादुकोण की कड़ी मेहनत जो कि मम्मी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने की. अब देखकर कहा जा सकता है कि दीपिका ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि केक बनाना भी कोई आसान काम नहीं. दीपिका ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर शेयर की उसमें एक स्टैंड पर चॉकलेट केक रखा नजर आ रहा है और देखकर ऐसा लग रहा है कि मम्मी दीपिका ने इसे पूरे दिल से बनाया है.
केक पर एक मोमबत्ती लगी है और बीछे कुछ सजावट नजर आ रही है. इस तस्वीर के साथ कैप्शन में दीपिका ने लिखा, मेरी लव लैंग्वेज क्या है? अपनी बेटी के लिए उसके बर्थडे पर एक केक बनाना. दीपिका की इस पोस्ट पर लोग उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं और दुआ को बर्थडे विश कर रहे हैं. बता दें कि दीपिका ने बेटी दुआ के पैदा होने से पहले फिल्म कल्की के प्रमोशन तक खूब काम किया और फिल्म की प्रमोशन में भी नजर आईं लेकिन इसके बाद उन्होंने मेटर्निटी लीव ली और अभी तक किसी फिल्म की शूटिंग ऑफीशियली शुरू नहीं की है. हालांकि वो अलग-अलग इवेंट्स में नजर आती रही हैं. अभी उनके पास पाइपलाइन में कुछ फिल्में हैं. उम्मीद है को वो जल्द ही उन पर काम शुरू करेंगी. फिलहाल दीपिका को उनकी बेटी के पहले बर्थडे की खूब बधाई.
