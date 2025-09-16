विज्ञापन

हुमा कुरैशी ने कर ली सगाई! कौन है उनके मंगेतर रचित सिंह?

हुमा कुरैशी के एक करीबी सोर्स ने कनफर्म किया है कि दोनों सगाई कर चुके हैं. हालांकि इस पर कोई ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं आया है.

Read Time: 3 mins
Share
हुमा कुरैशी ने कर ली सगाई! कौन है उनके मंगेतर रचित सिंह?
हुमा कुरैशी ने सगाई कर ली है!
नई दिल्ली:

हुमा कुरैशी अपने बेबाक अंदाज से हमेशा ध्यान खींचती हैं. हालांकि एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं. काफी समय से खबरें थीं कि वे अपने एक्टिंग कोच रचित सिंह को डेट कर रही हैं. उन्हें कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी नजदीकियां उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं. अब कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, दावा किया जा रहा है कि हुमा और रचित ने एक सीक्रेट सेरेमनी में सगाई कर ली है.

क्या हुमा कुरैशी और रचित सिंह ने सगाई कर ली है?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कपल के एक करीबी सोर्स ने खुलासा किया है कि हुमा और रचित अब सगाई कर चुके हैं. हुमा कुरैशी और रचित के रिश्ते की चर्चा तब सुर्खियां बटोरने लगी जब उनके एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों के साथ एक कैंडिड फोटो शेयर की और उसके साथ एक प्यारा सा कैप्शन लिखा. पोस्ट शेयर करते हुए अकासा ने लिखा, "हुमा, स्वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा पाने पर बहुत बधाई."

इस चर्चा को और हवा तब मिली जब हुमा भी रचित के प्राइवेट बर्थडे पार्टी का हिस्सा थीं. इस मौके की एक तस्वीर शेयर करते हुए रचित ने कैप्शन में लिखा, "दो कांटों के बीच एक गुलाब... जश्न और जन्मदिन के प्यार के लिए शुक्रिया." इस तस्वीर में हुमा उनके बगल में पोज देती नजर आ रही थीं. इससे पहले, हुमा और रचित को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में एक साथ देखा गया था.

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि हुमा पहले डायरेक्टर और राइटर मुदस्सर अजीज को डेट कर रही थीं. लगभग तीन साल तक डेट करने के बाद अक्टूबर 2022 में दोनों का ब्रेकअप हो गया.

कौन हैं रचित सिंह?
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रचित पेशे से एक एक्टिंग कोच हैं और उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, वरुण धवन, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है. इसके अलावा, रचित ने हाल ही में वरुण सूद और रवीना टंडन की सीरीज कर्मा कॉलिंग में वेदांत का किरदार निभाया था.

हुमा कुरैशी की आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो, हुमा अब सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बन रही कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा "जॉली एलएलबी 3" में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी हैं.

इसके बाद, वह मृणाल ठाकुर के साथ "पूजा मेरी जान" में नजर आएंगी. यह फिल्म पूजा नाम की एक लड़की की कहानी है जिसका एक अनजान फैन पीछा करता है. हुमा "गुलाबी" में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का किरदार निभाती दिखेंगी. इसके अलावा, वह "महारानी" सीजन 4 में रानी भारती के रोल में वापसी करेंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Huma Qureshi, Rachit Singh, Huma Qureshi Rachit Singh Engaged, About Huma And Rachit, Who Is Rachit Singh, Huma Mudassar Relationship, Bollywood News, Bollywood Latest News, Bollywood Breaking News, Bollywood Latest Updates, Entertainment News, Entertainment Latest News, Entertainment Breaking News, Entertainment Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com