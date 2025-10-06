विज्ञापन

कोई और हाथ मांग कर चला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे... जब सलमान खान से जब ऐश्वर्या राय ने कही थी ये बात

1999 में आई सलमान खान ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कोई और हाथ मांग कर चला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे... जब सलमान खान से जब ऐश्वर्या राय ने कही थी ये बात
हम दिल दे चुके सनम का BTS वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

सलमान और ऐश्वर्या राय बॉलीवुड इंडस्ट्री के कंट्रोवर्शियल कपल रहे हैं, एक समय दोनों की लव लाइफ खूब सुर्खियों में रही थी, लेकिन सलमान के एग्रेसिव नेचर के चलते ऐश्वर्या ने उनसे अलग रहने का फैसला किया और अभिषेक बच्चन से शादी की. दोनों को आखिरी बार फिर हम दिल दे चुके सनम में साथ देखा गया था, इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था. इस फिल्म का एक BTS वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सलमान और ऐश्वर्या की प्यारी सी केमिस्ट्री नजर आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं सलमान और ऐश का ये प्यारा वीडियो.

हम दिल दे चुके सनम का BTS वीडियो

एक्स पर Devil V!SHAL नाम से बने हैंडल पर फिल्म हम दिल दे चुके सनम का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, ये वीडियो उस समय का है जब सलमान ऐश्वर्या से लाइब्रेरी में मिलने आते हैं और उनसे पतंगबाजी को लेकर बात करते हैं. जिस पर ऐश्वर्या गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं कि जब कोई और उनका हाथ मांग कर चला जाएगा, तब तुम देखते रह जाओगे. इस पर सलमान जोर जोर से हंसने लगे और ऐश्वर्या भी मुस्कुराने लगी. सोशल मीडिया पर सलमान और ऐश्वर्या का ये BTS वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो एक शॉर्ट में पूरा डायलॉग बोल दें, लेकिन ऐश्वर्या को बीच में लड़ाई करना और नोक झोंक करना होता है, फैंस भी उनके वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि ये हमारी फेवरेट जोड़ी हैं.

आखिरी बार फिल्म हम दिल दे चुके सनम में आए थे नजर

बता दें कि 1999 में संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय आखिरी बार एक साथ काम करते हुए नजर आए थे. इस फिल्म में अजय देवगन भी सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए थे, जिनकी शादी ऐश्वर्या राय (नंदिनी) से होती है. लेकिन बाद में वो नंदिनी को (सलमान) समीर से मिलवाने के लिए विदेश ले जाते हैं. ये फिल्म रोमांस, ड्रामा, इमोशंस से भरपूर है, जिसे बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया था. ये 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बनी थी, जिसने पांच फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते थे. 

