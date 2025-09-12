विज्ञापन

लुक और पर्सनालिटी में ऋतिक को टक्कर देते हैं उनके बॉडी डबल, सुपरस्टार ने खुद शेयर की फोटो

मंसूर अली खान ने इंस्टाग्राम पर ऋतिक को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर के साथ, उन्होंने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें लिखा था, "इंडस्ट्री में लगभग 17 साल बिताने के बाद.

ऋतिक की तरह ही हैंडसम और डैशिंग हैं उनके स्टंट डबल
बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्होंने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं. ऋतिक हाल ही में अपने स्टंट डबल को दुनिया के सामने लेकर आए. उनके स्टंट डब, मंसूर अली खान लगभग 15 सालों तक उनके साथ काम किया है. मंसूर ने हाल ही में अभिनेता की विनम्रता और ज़मीनी स्वभाव की प्रशंसा करते हुए एक भावुक नोट लिखा. इसके बाद लोग ऋतिक के बिहेवियर से तो इंप्रेस है ही स्टंट डबल की पर्नलेलिटी की भी खूब तारीफ़ हो रही है.

ऋतिक रोशन के स्टंट डबल ने लिखा भावुक पोस्ट

हाल में मंसूर अली खान ने इंस्टाग्राम पर ऋतिक को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर के साथ, उन्होंने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें लिखा था, "इंडस्ट्री में लगभग 17 साल बिताने के बाद, मुझे स्टंट डबल के रूप में भारत भर के कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है. हालांकि, ऋतिक रोशन जैसी अमिट छाप किसी ने भी मेरे दिल पर नहीं छोड़ी. उनकी दयालुता, विनम्रता और ज़मीन से जुड़ा स्वभाव वाकई प्रेरणादायक है. उनके साथ काम करने के अपने 14-15 साल के सफ़र में, मैंने उनके काम के प्रति समर्पण, परफेक्शन के प्रति उनके जुनून और एक्सीलेंस के प्रति उनके कमिटमेंट को प्रत्यक्ष रूप से देखा है."

उन्होंने आगे लिखा, "ऋतिक को सिर्फ़ उनकी प्रतिभा ही नहीं, बल्कि उनका खूबसूरत व्यक्तित्व भी सबसे अलग बनाता है. वह इंडस्ट्री में एक अनमोल रत्न हैं, और मुझे उनकी दयालुता और विनम्रता को करीब से देखने का सौभाग्य मिला है. अपनी सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद, वह ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अपने साथ काम करने वालों की सच्ची परवाह करते हैं. मैं इतने सालों तक उनके स्टंट डबल होने और उनके सफर का हिस्सा बनने के अवसर के लिए आभारी हूं."

Hrithik - One of the Rare Bollywood Stars to Publicly Acknowledge and Thank His Stunt Double. A True Gem ????????✨
byu/Hrithik_Ki_Patni inBollyBlindsNGossip

ऋतिक ने शेयर की तस्वीर

ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी को री-शेयर किया और लिखा, "मंसूर, मैं आपका बहुत आभारी हूं. आपने मेरे जीवन में बहुत योगदान दिया है." ऋतिक ने जिस तरह अपने स्टंट डबल को पब्लिकली सबके सामने रखा इस बात ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है.

एक रेडिट यूज़र ने यह स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "ऋतिक, उन गिने-चुने बॉलीवुड सितारों में से एक हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने स्टंट डबल को स्वीकार किया और उनका शुक्रिया अदा किया, एक सच्चा रत्न." जहां कई लोगों ने ऋतिक की विनम्रता की तारीफ़ की, वहीं कुछ लोग मंसूर के लुक्स से भी उतने ही प्रभावित हुए. एक कमेंट में लिखा था, "उनके स्टंट डबल भी हॉट हैं." जबकि एक अन्य ने कहा, "अरे, उनकी उम्र भी एक जैसी कैसे हो गई?" एक तीसरे ने लिखा, "ऋतिक इतने हैंडसम हैं कि उनके स्टंट डबल भी कई दूसरे एक्टर्स से ज़्यादा हैंडसम हैं, हाहाहा."

