ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद को किराए पर दिया फ्लैट, जाने कितना है रेंट

ऋतिक रोशन सुर्खियों में तब आए, जब उन्होंने जुहू स्थित अपनी समुद्र के किनारे स्थित आलीशान संपत्ति अपनी गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद को एक साल के लिए 75,000 रुपये प्रति माह किराए पर दे दी. यह जानकारी जैपकी के दस्तावेजों से मिली है. यह संपत्ति जुहू-वर्सोवा लिंक रोड पर मन्नत अपार्टमेंट्स (वर्तमान) में स्थित है और 12,000 वर्ग फुट में फैली हुई है. अक्टूबर 2020 में ऋतिक रोशन ने इस इमारत में तीन मंजिलें खरीदीं, जिनमें 18वीं मंजिल और 19वीं व 20वीं मंजिल पर एक डुप्लेक्स शामिल है, जिसकी कीमत 97.5 करोड़ रुपये है. दस्तावेजों के अनुसार, 4 अगस्त, 2025 के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अनुसार, 1.25 लाख रुपये की जमा राशि का भुगतान किया गया था.

ऋतिक रोशन का रियल एस्टेट ट्रैक रिकॉर्ड

रोशन परिवार के रियल एस्टेट लेन-देन अक्सर सुर्खियां बनते हैं. मई 2025 में ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन ने अंधेरी में तीन अपार्टमेंट 6.75 करोड़ रुपये में बेचे. इस साल की शुरुआत में ऋतिक ने गोरेगांव में 2,727 वर्ग फुट का एक ऑफिस स्पेस 5.62 लाख रुपये प्रति माह पर किराए पर लिया था और फरवरी में उन्होंने पुणे के खराडी में 9,209 वर्ग फुट के एक व्यावसायिक स्थान का लीज 6.08 लाख रुपये प्रति माह पर नवीनीकृत किया.

ऋतिक रोशन और सबा आज़ाद का रिश्ता

ऋतिक रोशन वर्तमान में सिंगर एक्ट्रेस सबा आज़ाद के साथ रिश्ते में हैं. 2022 में करण जौहर की 50वीं जन्मदिन पार्टी में साथ में पोज़ देते हुए उन्होंने अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया. तब से सबा रोशन परिवार के साथ नजर आती रहती हैं. सबा अगली बार अमेज़न प्राइम की फ़िल्म "सॉन्ग्स ऑफ़ पैराडाइज़" में नज़र आएंगी.