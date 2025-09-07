ऋतिक रोशन की भांजी सुरानिका की 10 तस्वीरें, अमेरिका में रह कर करती हैं ये काम

सुपरस्टार ऋतिक रोशन की भतीजी पश्मीना रोशन के बारे में तो लगभग सभी जान चुके हैं और वह फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं. हालांकि वह चली नहीं, लेकिन क्या आप ऋतिक की बहन सुनैना की बेटी सुरानिका के बारे में जो जानते हैं, जो अब 29 साल की होने जा रही हैं. ऋतिक रोशन की भांजी सुरानिका लाइमलाइट से दूर हैं और फैमिली के साथ ही एन्जॉय करना पसंद करती हैं. सुरानिका की पर्सनल लाइफ कैसी है इन 10 तस्वीरों से जानते हैं.





फिलहाल सुरानिका अमेरिका में हैं और अपनी पढ़ाई के बाद काम कर रही है. गौरतलब है कि सुरानिका अपनी सगी मां सुनैना नहीं बल्कि सौतेली मां सोनाली के साथ रहती हैं.





फराह खान हाल ही में अपने व्लॉग के लिए राकेश रोशन के घर में गई थीं, जहां डायरेक्टर ने नाती सुरानिका का एक शानदार कमरा दिखाया है.





सुनैना की शादी आशीष सोनी से हुई थी और आठ साल बाद साल 2000 में दोनों का तलाक हो गया था.



सुरानिका, सुनैना और आशीष की इकलौती बेटी है. सुनैना से अलग होने के बाद आशीष ने दूसरी शादी टीवी एक्ट्रेस सोनाली मल्होत्रा से की.



अब सुरानिका अपने पिता आशीष और सौतेली मां सोनाली के साथ अमेरिका में ही रहती हैं. सुनैना ने दूसरी शादी 2009 में मोहन नागर से रचाई थी.



सुरानिका की सगी की मां सुनैना की दोनों ही शादियां असफल रहीं और अब वह पिता राकेश रोशन संग रहती हैं.



सुरानिका फिल्मी चकाचौंध से दूर हैं और द मून बीम बेकरी (The Moon Beam Bakery) चलाती हैं.



सुरानिका की मां सुनैना ने पहले तलाक के बाद रुहेल नामक पत्रकार से शादी रचाने की बात घर में छेड़ी, लेकिन रुहेल के मुस्लिम होने से यह शादी नहीं हो सकी.



इसके बाद सुनैना ने ऋतिक रोशन संग कथित अफेयर से चर्चा में रह चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मदद ली थी.

सुरानिका अपने पिता और दोनों मां से आज भी खास बॉन्डिंग रखती हैं और उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था कि वह अपनी आखिरी सांस तक इन्हें प्यार करेंगी.





