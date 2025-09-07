विज्ञापन

ऋतिक रोशन की भांजी सुरानिका की 10 तस्वीरें, अमेरिका में रह कर करती हैं ये काम

फिलहाल सुरानिका अमेरिका में हैं और अपनी पढ़ाई के बाद काम कर रही है. गौरतलब है कि सुरानिका अपनी सगी मां सुनैना नहीं बल्कि सौतेली मां सोनाली के साथ रहती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ऋतिक रोशन की भांजी सुरानिका की 10 तस्वीरें, अमेरिका में रह कर करती हैं ये काम
ऋतिक रोशन की भांजी सुरानिका की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

सुपरस्टार ऋतिक रोशन की भतीजी पश्मीना रोशन के बारे में तो लगभग सभी जान चुके हैं और वह फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं. हालांकि वह चली नहीं, लेकिन क्या आप ऋतिक की बहन सुनैना की बेटी सुरानिका के बारे में जो जानते हैं, जो अब 29 साल की होने जा रही हैं. ऋतिक रोशन की भांजी सुरानिका लाइमलाइट से दूर हैं और फैमिली के साथ ही एन्जॉय करना पसंद करती हैं. सुरानिका की पर्सनल लाइफ कैसी है इन 10 तस्वीरों से जानते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



फिलहाल सुरानिका अमेरिका में हैं और अपनी पढ़ाई के बाद काम कर रही है. गौरतलब है कि सुरानिका अपनी सगी मां सुनैना नहीं बल्कि सौतेली मां सोनाली के साथ रहती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



फराह खान हाल ही में अपने व्लॉग के लिए राकेश रोशन के घर में गई थीं, जहां डायरेक्टर ने नाती सुरानिका का एक शानदार कमरा दिखाया है.

Latest and Breaking News on NDTV



सुनैना की शादी आशीष सोनी से हुई थी और आठ साल बाद साल 2000 में दोनों का तलाक हो गया था.

Latest and Breaking News on NDTV


सुरानिका, सुनैना और आशीष की इकलौती बेटी है. सुनैना से अलग होने के बाद आशीष ने दूसरी शादी टीवी एक्ट्रेस सोनाली मल्होत्रा से की.

Latest and Breaking News on NDTV


अब सुरानिका अपने पिता आशीष और सौतेली मां सोनाली के साथ अमेरिका में ही रहती हैं. सुनैना ने दूसरी शादी 2009 में मोहन नागर से रचाई थी.

Latest and Breaking News on NDTV


सुरानिका की सगी की मां सुनैना की दोनों ही शादियां असफल रहीं और अब वह पिता राकेश रोशन संग रहती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


सुरानिका फिल्मी चकाचौंध से दूर हैं और द मून बीम बेकरी (The Moon Beam Bakery) चलाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


सुरानिका की मां सुनैना ने पहले तलाक के बाद रुहेल नामक पत्रकार से शादी रचाने की बात घर में छेड़ी, लेकिन रुहेल के मुस्लिम होने से यह शादी नहीं हो सकी.

Latest and Breaking News on NDTV


इसके बाद सुनैना ने ऋतिक रोशन संग कथित अफेयर से चर्चा में रह चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मदद ली थी.

Latest and Breaking News on NDTV

सुरानिका अपने पिता और दोनों मां से आज भी खास बॉन्डिंग रखती हैं और उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था कि वह अपनी आखिरी सांस तक इन्हें प्यार करेंगी.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hrithik Roshan, Suranika Photos, Hrithik Roshan Niece Suranika, Suranika Soni, Suranika Soni Bio
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com