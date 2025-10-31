विज्ञापन

तू स्टार कैसे बन गया... शाहरुख खान से इंटरनेट यूजर ने कही ये बात तो किंग खान बोले- भाई शकल तो ठीक है …

शाहरुख खान ने हाल ही में आस्क एसआरके सेशन एक्स पर रखा था, जिसमें एक यूजर्स ने लिखा- ना तेरी सकल बढ़िया है फिर तू स्टार कैसे बन गया.

शाहरुख खान ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन (2 नवंबर) से पहले फैंस को एक खास तोहफा दिया. उन्होंने एक्स पर एक सरप्राइज 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा. इसमें शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन और उससे जुड़ी कई बातें शेयर कीं. इस दौरान किंग खान ने फैंस के सवालों के जवाब दिए और बताया कि इस साल उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी कई सुपरहिट फिल्में दोबारा रिलीज होने जा रही हैं. एक फैन ने पूछा कि वह अपने बेटे के निर्देशन में कब काम करेंगे? इसके अलावा एक यूजर ने कहा- तू स्टार कैसे बन गया... इस पर किंग खान ने जवाब दिया है.

एक्स यूजर ने लिखा, भाई ये बता तुम में कोई टैलेंट नहीं. ना तेरी सकल बढ़िया है फिर तू स्टार कैसे बन गया. तुझसे बढ़िया तो मेरी सकल मुझे कोई पहचानता तक नहीं. इस पर किंग खान ने जवाब देते हुए लिखा, भाई शक्ल तो ठीक है... अक्ल का नहीं बोला तुमने!!! वो है या??? इस पर लोगों ने रिएक्शन दिया है और शाहरुख खान का सपोर्ट किया है.

इसके अलावा शाहरुख खान के एक फैन ने उनसे पूछा, "क्या हम आपके बेटे को एक पूरी फिल्म में आपको निर्देशित करते हुए देख सकते हैं? किंग खान ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "अगर वह मुझे और मेरे नखरे बर्दाश्त कर सके तो ऐसा हो सकता है." एक अन्य फैन शाहरुख से उनके बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे भाग के लिए अनुरोध करता नजर आया. प्रशंसक ने लिखा, "सर, आर्यन से कहिए कि हमें बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा भाग चाहिए."

गौरतलब है कि आखिरी बार शाहरुख खान को बेटे आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड,' में कैमियो करते देखा गया था, जो 18 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बांबा, मनोज बावा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल और गौतमी कपूर जैसे सितारे हैं. जबकि सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का कैमियो देखने को मिले हैं.

