डांस, शराब और आंसू... इस सच्ची घटना से हिमेश रेशमिया बना डाला था आशिकों का सबसे फेवरेट गाना, 21 साल से है Gen-Z का फेवरेट

बॉलीवुड संगीतकार और गायक हिमेश रेशमिया ने अपने करियर में शानदार और हिट गाने दिए हैं. एक समय ऐसा था कि उनके गाने रातों-रात हिट हो जाते थे. हिमेश रेशमिया के गानों में दर्द-रोमांस दोनों ही देखने को मिलता रहा है. उनके तमाम सुपरहिट गानों में एक गाना ‘आशिक बनाया आपने' भी है. यह गाना साल 2005 में आई फिल्म ‘आशिक बनाया आपने' का ही है. इस रोमांटिक सॉन्ग आज भी Gen-z खूब पसंद करते हैं. हाल ही में हिमेश रेशमिया एक पॉडकास्ट में अपने करियर के सबसे बड़े हिट गाने ‘आशिक बनाया आपने' के पीछे की अनोखी कहानी सुनाई.

दोस्त के दर्द से निकला गाना

कोमल नाहटा के शो ‘गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज' में उन्होंने बताया कि यह गाना एक सामान्य क्लब अनुभव से निकला था. हिमेश ने याद करते हुए कहा कि उस समय वह अपने दोस्तों के साथ एक लाउंज में थे. एक दोस्त डांस कर रहा था, शराब पी रहा था और साथ-साथ रो भी रहा था. बैकग्राउंड में अच्छा संगीत बज रहा था, लेकिन वह दोस्त किसी पुरानी याद में खोया हुआ लग रहा था. हिमेश ने उस पल को महसूस किया. उन्होंने कहा कि उस दोस्त की भावना ने उन्हें एक अलग तरह का गाना बनाने की प्रेरणा दी.

उन्होंने समझाया कि वह एक ऐसा गाना बनाना चाहते थे जिसमें गहरी उदासी हो, लेकिन धुन क्लब में बजने लायक भी हो. उस समय उदास गानों को रीमिक्स करके क्लब ट्रैक बनाने का चलन बहुत कम था. हिमेश ने दर्द भरी धुन को अच्छी बीट के साथ जोड़ा. गाने के बोल ऐसे रखे कि हर कोई खुद को उनसे जोड़ सके.

हर किसी का फेवरेट बना गाना

हिमेश ने कहा कि इस तरह का प्रयोग करना आसान नहीं था. उस दौर में सैड गानों के रीमिक्स कम ही होते थे. उन्होंने अपनी विजन का श्रेय अपने पिता को दिया. पिता की वजह से उन्हें संगीत की अलग समझ मिली, जिससे वह नया करने की हिम्मत जुटा पाए.

‘आशिक बनाया आपने' 2005 में रिलीज हुआ था. यह हिमेश का पहला बड़ा सिंगिंग अनुभव था और इसने उन्हें रातोंरात लोकप्रिय बना दिया. गाने ने फिल्म को भी सफलता दिलाई. आज भी यह गाना युवाओं और पुरानी पीढ़ी दोनों में पसंद किया जाता है.

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