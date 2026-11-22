नितेश तिवारी की 'रामायण' अपने तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जो फिल्म के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है. दीवाली की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है और वीकेंड पर इसमें और भी उछाल देखने को मिला है. फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे पर शानदार कारोबार किया और भारत में दीवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया. कुछ समय की सुस्ती के बाद, दीवाली की लंबी छुट्टियों के दौरान फिल्म की कमाई में जबरदस्त तेजी आई. रिलीज के 6 दिनों के भीतर ही इसने ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

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'रामायण' बॉक्स ऑफिस अपडेट

'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी. रिलीज के समय तक फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ के टिकट बेच चुकी थी. रिलीज के पहले दिन भारत में फिल्म ने 64.85 करोड़ की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही. इसके बाद सोमवार को फिल्म ने 107 करोड़ (नेट) और मंगलवार को 94 करोड़ (नेट) की कमाई की. ये दोनों ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई वाले आंकड़े हैं. अपने पहले हफ्ते के अंत तक 'रामायण' 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई. सैकनिल्क (Sacnilk) के ताजा अपडेट के अनुसार, 'रामायण' अब 900 करोड़ के क्लब को पार कर चुकी है. अपने तीसरे शनिवार को, 'रामायण' ने 43.15 करोड़ की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 906.90 करोड़ तक पहुंच गई है. 'रामायण' ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर', विक्की कौशल की 'छावा', शाहरुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने तीसरे वीकेंड में प्रवेश करने के साथ ही 1,600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.



रामायण के बारे में

'रामायण', वाल्मीकि के महाकाव्य का नया रूपांतरण है, जो दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक है. यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की कहानी है और उस युद्ध के बारे में है जो उन्होंने असुर राज रावण के खिलाफ लड़ा था. जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था. नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा, DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनाई जा रही 'रामायण' को दो भागों में रिलीज करने की योजना है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे. पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2028 में आएगा.

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फिल्म की रिलीज़ से पहले, इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या यह अपने भारी-भरकम बजट, जो कि 4000 करोड़ है. वसूल कर पाएगी. फिल्म में कैकेयी का किरदार निभाने वालीं लारा दत्ता ने NDTV से कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा जरूर होगा. यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस से ही नहीं, बल्कि नमित ने इस फिल्म के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनके ज़रिए भी होगा. मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ अपनी लागत वसूल करेगी, बल्कि मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा कमाई करेगी."

