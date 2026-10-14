सलमान अली और मोहम्मद दानिश के 'मैं जहां रहूं' गाने को सुन इमोशनल हुए हिमेश रेशमिया, पिता की आई याद 

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने जा रहा है, जिसमें शक्तिशाली प्रदर्शन से भरपूर एपिसोड का वादा किया गया है. प्रीमियर एपिसोड में एक भावनात्मक संगीतमय क्षण देखने को मिलेगा, जब सलमान अली और मोहम्मद दानिश की जोड़ी 'मैं जहां रहूं' की भावपूर्ण प्रस्तुति देगी, जिससे जज हिमेश रेशमिया इमोशनल हो जाएंगे. उन्होंने अपने दिवंगत पिता को याद किया, जिससे शो में एक भावुक क्षण बन गया.

उनके प्रदर्शन के बाद, हिमेश ने कहा, "शानदार.. आज ये गाना वापस सुना तो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं. मेरे डैड नहीं हैं और ये उनका भी पसंदीदा गाना था. अचानक तुम लोगों ने ये गाना गाया और उनके साथ जुड़ गई यादें सामने आ गई. मेरे लिए तो वो हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन हर इंसान रिलेट कर सकता है कि जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, तो उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं. मैं आपसे प्यार करता हूं, पापा, मैं आपको बहुत याद करता हूं.

आज यह गाना फिर से सुनकर... माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं. मेरे पापा अब हमारे बीच नहीं हैं और यह उनका पसंदीदा गाना भी था. अचानक, आप लोगों ने यह गाना गाया, और उनसे जुड़ी यादें ताज़ा हो गईं. मेरे लिए वे हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन हर कोई समझ सकता है कि जब हमारे बहुत करीबी लोग हमसे दूर चले जाते हैं, तो उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं. आई लव यू, पापा. मैं आपको बहुत याद करता हूं. वे भी मुझे देख रहे होंगे, इसलिए शायद उन्हें मेरा भावुक होना पसंद न आए, लेकिन मैं सच में उन्हें बहुत याद करता हूं.

दिल को छू लेने वाले इस पल ने दिखाया कि कैसे संगीत सिर्फ परफॉर्मेंस से कहीं बढ़कर होता है और गहरी यादों को वापस ला सकता है. यह उन सभी लोगों के दिल को छूता है जिन्होंने किसी करीबी को खोया है. 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' का प्रीमियर 17 अक्टूबर, शनिवार को रात 8:00 बजे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होगा.

