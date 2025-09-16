विज्ञापन

हेमा मालिनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले देशभर से शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है. बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी पीएम मोदी को खास अंदाज में बधाई दी है.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले देशभर से शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है. बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी पीएम मोदी को खास अंदाज में बधाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामनाएं दीं और उनके नेतृत्व की सराहना की. हेमा मालिनी ने अपने संदेश में कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. पिछले 11 वर्षों से मेरा उनसे जुड़ाव है और मुझे उनसे निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग मिलता रहा है. आपके 75वें जन्मदिन पर मैं, मेरा परिवार और मेरी संसदीय क्षेत्र मथुरा की जनता आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं. जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं".

हेमा मालिनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनके फैंस भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग प्रधानमंत्री को अग्रिम बधाई देते हुए उनके नेतृत्व और त्याग की सराहना कर रहे हैं. हेमा मालिनी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और पीएम मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन करती रही हैं. उनका यह संदेश न केवल एक शुभकामना है, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ उनके गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है.

प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश के लिए एक खास अवसर है. इस मौके पर आमजन से लेकर फिल्मी जगत और राजनीति की हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं. कुछ देर पहले साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने भी पीएम मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. वहीं, हेमा मालिनी का यह भावुक संदेश इस बात का प्रतीक है कि पीएम मोदी ने न सिर्फ राजनीतिक जगत बल्कि कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को भी प्रेरित किया है.

