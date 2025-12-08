विज्ञापन

धर्मेंद्र के निधन के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है. उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने इस मौके पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जिसमें धरम पाजी के फैन्स भी शामिल थे.

धर्मेंद्र के जन्मदिन पर उनके फैन्स से मिले सनी देओल और बॉबी देओल, आंखों में दिखा पापा के जाने गम
धर्मेंद्र के जन्मदिन पर लगा फैन्स का तांता
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके जन्मदिन पर उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने एक खास कार्यक्रम रखा जिसमें उनके फैन्स भी शामिल हुए. फैन्स को केवल बुलाया ही नहीं गया बल्कि सनी और बॉबी ने फैन्स के साथ मुलाकात भी की. धर्मेंद्र के घर के बाहर भी फैन्स का जमावड़ा है जो उनसे जुड़ी यादें लेकर वहां पहुंचे. एक फैन तो धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीरें और शोले का एक सिक्का भी लेकर आया था. ये फैन्स केवल पंजाब से नहीं बल्कि बुलंदशहर, कर्नाटक और मेरठ वहां पहुंचे. 

सनी और बॉबी के चेहरे पर दिखा दुख

भले ही सनी देओल और बॉबी देओल सब कुछ सम्भाल रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वह गहरे दुख में हैं. उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं की थी. आज यानी 8 दिसंबर को धर्मेंद्र के बर्थडे पर सनी और बॉबी दोनों ने ही इंस्टा पर पोस्ट शेयर की और उनके लिए अपना प्यार दिखाया. सनी देओल ने धरम पाजी का एक वीडियो शेयर किया था. वहीं बॉबी देओल ने एक तस्वीर के साथ पापा के लिए एक लंबी पोस्ट लिखी थी.

सलमान खान भी हुए इमोशनल

सलमान खान ने बिग बॉस 19 के फिनाले एपिसोड में धर्मेंद्र को याद किया और उनकी बातें करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए. सलमान ने शेयर किया कि धरम पाजी का निधन उनके पिता सलीम खान के जन्मदिन के दिन 24 नवंबर को हुआ. वहीं धर्मेंद्र का बर्थडे उनकी मां सलमा खान के बर्थडे पर आता है. अपने पसंदीदा स्टार के बारे में बात करते हुए उनकी आंखें नम दिखीं.

धर्मेंद्र अगर आज जिंदा होते तो ये उनका 90वां जन्मदिन होता. इस दिन को देओल परिवार खूब धूमधाम से मनाता. 

