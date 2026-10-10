हेमा मालिनी को हुआ अफसोस, कहा- मैं नाना का आखिरी फोन नहीं उठा पाई

हेमा मालिनी और नाना पाटेकर ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, लेकिन वे एक-दूसरे के संपर्क में थे. नाना पाटेकर ने एक हफ्ते पहले ही हेमा मालिनी को फोन किया था,लेकिन वह यात्रा पर थीं. इसलिए हेमा मालिनी फोन नहीं उठा पाईं. नाना पाटेकर के अचानक निधन के बाद हेमा मालिनी ने इस घटना को शेयर किया. उन्होंने कुछ दिन पहले फोन किया था. उन्होंने मुझसे भी बात की थी. करीब एक हफ्ते पहले भी मुझे उनका एक फोन आया था, लेकिन यात्रा के कारण मैं चूक गई. इसलिए, जब मैंने आज सुना, तो मैं स्तब्ध रह गई. हमारे इंडस्ट्री हिंदी और मराठी फिल्म उद्योग ने एक महान अभिनेता को खो दिया है. ये बातें हेमा मालिनी ने IANS से बातचीत में कही. हेमा मालिनी ने एक पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया.

उन्होंने लिखा, "आज हमने फिल्म उद्योग के एक दिग्गज को खो दिया है. नाना पाटेकर, जिन्होंने अपनी अनूठी अभिनय प्रतिभा से एक खास मुकाम हासिल किया और जिन्हें अभिनय की एक संपूर्ण संस्था के रूप में सराहा जाता था. अब हमारे बीच नहीं हैं. वे नाम फाउंडेशन के लिए अथक परिश्रम करते थे, जो हमेशा किसानों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित था. "उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी है. मुझे उनकी फिल्में देखना और भूमिकाओं के प्रति उनका अनूठा दृष्टिकोण बहुत पसंद था. उन्होंने खुद भी कहा था कि क्लासिक सिनेमा में मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी. फिल्म जगत को इस दिग्गज की कमी जरूर खलेगी.

नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में गोवा स्थित उनके आवास पर हृदयाघात के कारण निधन हो गया. उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया गया. गुरुवार को पुणे के डोंजे फार्महाउस में "नाना अमर रहे" के नारों के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार किया गया. उनके सहयोगियों के अनुसार, नाना पाटेकर ने इच्छा व्यक्त की थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके फार्महाउस में ही किया जाए. नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने उन्हें मुखाग्नि दी. जैकी श्रॉफ, साजिद नाडियाडवाला और अनिल शर्मा सहित कई फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित थे. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अभिनेता के पैतृक गांव पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की.