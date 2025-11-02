‘बहुत बदसूरत हो’ कहकर भी हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को किया था साइन, फीस की आई बात तो बोलीं- मैं हेमा मालिनी हूं

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का सफर किसी फिल्म से कम नहीं है. मुंबई में सबसे ज्यादा मांग वाली प्रॉपर्टी में से एक के मालिक होने से लेकर इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार बनने तक, शाहरुख ने वाकई बहुत लंबा सफर तय किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, निर्माता विवेक वासवानी ने शाहरुख के बारे में बात की और उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया कि कैसे हेमा मालिनी ने शाहरुख को फिल्म दिल आशना है के लिए साइन किया था. शाहरुख अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर विवेक वासवानी ने रेडियो नशा से बातचीत की और शाहरुख के करियर के कई किस्से साझा किए.

हेमा मालिनी ने किया था कॉल

विवेक ने उस दौर को याद किया जब शाहरुख उनके साथ रह रहे थे और अभी भी अपना पहला ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान विवेक को हेमा मालिनी का एक अनएक्सपेक्टिड फोन आया, और यह कहना गलत नहीं होगा कि न तो शाहरुख और न ही विवेक हेमा मालिनी की बात सुनने के लिए तैयार थे. विवेक ने कहा- उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इंडस्ट्री में हूं. हेमा मालिनी ने मेरे घर पर फ़ोन किया और मेरे पिता ने फोन उठाया. उन्होंने अपना परिचय दिया और पूछा- क्या विवेक वासवानी हैं? उन्होंने पूछा- हेमा मालिनी कौन हैं? और उन्होंने कहा- हेमा मालिनी, सुपरस्टार. उन्होंने आकर मुझे जगाया और मुझे कॉलर से पकड़कर कहा कि हेमा मालिनी फ़ोन पर हैं. हेमा मालिनी ने विवेक से शाहरुख खान के बारे में बात की.

ऐसे मिली थी फिल्म

विवेक ने याद करते हुए कहा- उस लड़के शाहरुख खान से, क्या वह अभी भी तुम्हारे घर पर सो रहा है? मैंने हां कहा, और उसने मुझे उसे जगाने के लिए कहा. फिर मैंने शाहरुख का कॉलर पकड़ा, और वह जाकर उससे बात करने लगा. उन्होंने उसे शाम 5 बजे घर आने और फोन रख देने को कहा. विवेक और शाहरुख मालिनी के घर गए, और विवेक ने ये स्वीकार किया कि भले ही वह बहुत घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने शाहरुख को उन्हें बेचने की पूरी कोशिश की. उन्होंने कहा,-हम दो छोटे चूहों की तरह उनके घर गए, और कोई हमारे सामने बैठकर अखबार पढ़ रहा था. हम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने अखबार नीचे रखा, तो हमें एहसास हुआ कि वह धर्मेंद्र थे. हेमा जी आईं और शाहरुख से बोलीं- लेकिन तुम बहुत बदसूरत हो. मैंने उनसे पूछा- आप उसे क्यों चाहती हो? उन्होंने कहा- आमिर खान और सलमान खान ने मना कर दिया है. मैंने उन्हें बताया कि राकेश रोशन और रमेश सिप्पी ने उसे साइन किया है, और यह झूठ था क्योंकि जब मुझे लोगों को करियर देना होता है, तो मैं राजा की तरह झूठ बोल सकता हूं.

मिली थी इतनी फीस

हेमा मालिनी ने कहा- मैं तुम्हें 50 हजार रुपये दूंगी, और मैं हेमा मालिनी हूं, इसलिए कोई सवाल ही नहीं. मेरा मतलब है, उनके पास पहले से ही जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमृता सिंह, डिंपल कपाड़िया और कबीर बेदी थे. हालांकि राजू बन गया जेंटलमैन हमेशा से ही उनकी लॉन्चिंग फिल्म थी, लेकिन पहली फिल्म दिल आशना है थी, और पहली शूटिंग राकेश रोशन ने नैरोबी में किंग अंकल के रूप में की गई थी.