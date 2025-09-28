धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की कॉमन फ्रेंड थीं ये, जिंदगीभर नहीं की शादी, इनकी याद में नम हुई ड्रीम गर्ल की आंखें

भारत की संगीत सम्राज्ञी और 'स्वर कोकिला' के नाम से जानी जाने वालीं लता मंगेशकर के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ बिताए गए अपने अनमोल पलों की कई यादगार तस्वीरें साझा की हैं, जो उनके गहरे और पुराने रिश्ते को दर्शाती हैं. वीडियो में हेमा और लता मंगेशकर के हंसी-मजाक के पल भी हैं और वे एक साथ मंच पर भी नजर आती हैं. वीडियो की शुरुआत एक पोस्टर से होती है, जिस पर लता मंगेशकर की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है, 'भारत रत्न से अलंकृत 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर जी की जयंती पर उन्हें शत् शत् नमन.'

वीडियो में एक तस्वीर खासतौर से दिल छू लेने वाली है, जिसमें लता मंगेशकर के हाथ में क्लैप बोर्ड है, जिस पर 'सुचित्रा फिल्म्स मीरा' लिखा है और तारीख 14 अक्टूबर 1975 दर्ज है. वहीं इस तस्वीर में हेमा मालिनी के हाथ में एक सितार नजर आ रहा है जो उस समय के सिनेमाई माहौल और यादगार पलों की झलक देता है.

इसके अलावा वीडियो में ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें लता मंगेशकर धर्मेंद्र के साथ भी नजर आती हैं. एक और तस्वीर में हेमा लता मंगेशकर के युवा दिनों की फोटो के सामने खड़ी होकर पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में हेमा मालिनी ने 1971 में रिलीज हुई अपनी फिल्म 'नया जमाना' के लोकप्रिय गाने 'कितने दिन आंखें तरसेंगी' का इस्तेमाल किया है, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था. इस गाने के संगीतकार एस. डी. बर्मन थे, जबकि इसके गीत आनंद बक्षी ने लिखे थे. 'नया जमाना' में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण, महमूद, ललिता पवार, अरुणा ईरानी, और शबनम जैसे बड़े कलाकारों ने अभिनय किया था.

इस वीडियो को साझा करते हुए हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, "मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर की अद्भुत यादें. मेरे एक प्रशंसक ने यह सुंदर कोलाज बनाया है और इसे देखकर मैं बहुत भावुक हो गई हूं, क्योंकि मेरी और धर्म जी (धर्मेंद्र) की उनसे पुरानी दोस्ती है. उनके योगदान ने मेरे करियर और पूरी दुनिया को अनगिनत उपहार दिए हैं. उनकी जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं."