10 साल पुरानी थ्रिलर फिल्म, जिसके क्लाइमैक्स ने कर दिया था हैरान, प्यार, धोखा और साजिश... हीरोइन ने लगाया था डायरेक्टर पर आरोप

क्या आप जानते हैं कि Hate Story 3 में शरमन जोशी पहली पसंद नहीं थे? मेकर्स ने शुरुआत में ये रोल टीवी स्टार गुरमीत चौधरी को ऑफर किया था.

10 साल पहले आई थी Hate Story 3
साल 2015 में रिलीज़ हुई Hate Story 3 ने बॉलीवुड में एरोटिक थ्रिलर का लेवल बदल दिया था. फिल्म की कहानी में प्यार, बदला और धोखे का ऐसा तड़का था कि दर्शक आखिरी तक सीट से उठ ही नहीं पाए. करण सिंह ग्रोवर, शरमन जोशी, जरीन खान और डेज़ी शाह की एक्टिंग ने कहानी को और भी दमदार बना दिया था. लेकिन फिल्म का सस्पेंस जहां असली सच सामने आया ने हर किसी को झटका दे दिया था.

कहानी जो प्यार, धोखे और साजिश से भरी है

फिल्म की कहानी दो बिजनेसमैन और एक ग्लैमरस लेडी के इर्द-गिर्द घूमती है. आदित्य दीवान (शरमन जोशी) अपने भाई की मौत के बाद बिजनेस संभालता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब सौरव सिंघानिया (करण सिंह ग्रोवर) उससे एक अजीब डील रखता है. वो आदित्य की पत्नी सिया (जरीन खान) के साथ एक रात बिताना चाहता है. इसके बाद शुरू होती है साजिश, धोखा और बदले की एक खतरनाक जंग, जिसमें कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं होता.

क्लाइमैक्स देखकर चौंक गए थे दर्शक

फिल्म के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आया, उसने पूरी कहानी को पलटकर रख दिया. दर्शकों को समझ ही नहीं आया कि जिसे वो हीरो मान रहे थे, असल में वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उस वक्त कहा था कि ऐसा एंडिंग किसी ने नहीं सोचा था. 10 साल बाद भी Hate Story 3 का सस्पेंस और उसका क्लाइमैक्स आज भी फैंस को याद है, जो इसे बॉलीवुड की सबसे चर्चित थ्रिलर फिल्मों में से एक बना देता है.विशाल पंड्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने लगभग 20 करोड़ के बजट में बनकर 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

इस फिल्म के लिए शरमन जोशी नहीं थे पहली पसंद

क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहले किसी और एक्टर को चुना गया था? जी हां, फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद शरमन जोशी नहीं बल्कि टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी थे. हालांकि, स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव और शेड्यूल की दिक्कतों के कारण गुरमीत ने यह फिल्म छोड़ दी और फिर यह रोल शरमन जोशी को ऑफर किया गया.

बता दें कि इस फिल्म में काफी सारे बोल्ड सीन थे. रिलीज के बाद फिल्म की हीरोइन जरीन खान ने कहा था कि फिल्म के डायरेक्टर ने धोखे से उनसे सीन कराए थे. 

