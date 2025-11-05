शरमन जोशी की एक्ट्रेस बहन की 7 तस्वीरें, खूबसूरती में देती हैं हीरोइनों को टक्कर, मशहूर एक्टर की हैं पत्नी

बॉलीवुड एक्टर शरमन जोशी एक कमाल के अभिनेता हैं. फिल्म गोलमाल और 3 इडियट्स में उनकी एक्टिंग ने लोगों को अपना फैन बना दिया था. इन फिल्मों के बाद से शरमन की गिनती बेहतरीन कलाकारों में होती है. शरमन का फिल्म इंडस्ट्री में आज भी काम जारी है और उनका अलग फैन बेस है. वह दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं और एक्ट्रेस मानसी जोशी के भाई हैं. शरमन की बहन मानसी टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं और कई पॉपुलर सीरियल में काम कर चुकी हैं.





मानसी जोशी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर रोहित रॉय के छोटे भाई रोनित रॉय की पत्नी हैं. मानसी ने साल 1997 में टीवी सीरियल सटर्डे सस्पेंस-खौफ से अपना टीवी डेब्यू किया था.



इसके बाद वह साया, घरवाली-ऊपरवाली, कुसुम जैसे टीवी शो में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वह टीवी डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 1 (2005) में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर चुकी हैं.





मानसी ने रोनित से साल 1999 में शादी रचाई थी और आज तक यह कपल खुशी-खुशी साथ में है. इस शादी से कपल को एक बच्चा भी है. मानसी ने साल 2005 में अभिनय की दुनिया से लंबे समय तक दूरी बना ली थी.





साल 2017 में 12 साल के लंबे समय के बाद उन्होंने टीवी पर वापसी की और टीवी सीरियल ढाई किलो के प्रेम में नजर आईं. इस शो में उन्होंने माधुरी पंकज शर्मा नामक महिला का किरदार किया था.





इसके पांच साल बाद वह टीवी शो ये झुकी-झुकी सी नजर में दिखीं. साल 2023 से 2024 तक चले टीवी शो क्योंकि सास मां बहू बेटी होती है में वह काम कर चुकी हैं. 2024 में उन्हें द महिंद्रा ब्रदर्स में नजर देखा गया था.





मानसी जोशी रॉय एक्टर अरविंद जोशी की बेटी हैं, जो फिल्म पुरानी फिल्मों के अभिनेता है. मानसी के पिता फिल्म शोले में भी काम कर चुके हैं. उनकी पॉपुलर फिल्मों में संजय दत्त स्टारर फिल्म नाम (1986) भी शामिल हैं.

मानसी को एक्टिंग विरासत से मिली है और उनके छोटे भाई शरमन जोशी भी अपनी एक्टिंग से झंडे गाड़ चुके हैं. शर्मन अपनी बहन मानसी उम्र में 11 साल छोटे हैं.