थामा नहीं ये है एक दीवाने की दीवानियत निकली प्रॉफिट के मामले में नंबर वन, बजट से इतने गुना कर ली कमाई

लंबे समय से म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में दर्शकों का मनोरंजन करने वाले अंशुल गर्ग अब फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी पहचान बना रहे है. उनकी पहली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. 21 अक्टूबर को रिलीज रोमांटिक ड्रामा ने अब तक भारत में 55.11 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 75 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं प्रॉफिट की बात करें तो एक दीवाने की दीवानियत से थामा काफी पीछे रह गए है क्योंकि हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की है.

'एक दीवाने की दीवानियत' मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा शाद रंधावा, सचिन खेड़कर, अनंत नारायण महादेवन और राजेश खेड़ा भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं. बजट की बात करें तो 25 से 30 करोड़ के लागत में फिल्म का निर्माण हुआ है. जबकि थामा का बजट 145 करोड़ का है. जबकि इस फिल्म ने 108.39 करोड़ की कमाई भारत में हासिल किए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 145 करोड़ पार हो चुका है. इसके चलते प्रॉफिट के मामले में एक दीवाने की दीवानियत आगे निकल चुकी है.

अंशुल गर्ग इस सफलता को लेकर काफी खुश हैं. उन्होंने माना कि उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी. आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अंशुल गर्ग ने कहा, ''सच कहूं तो, मैं फिल्म के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन की इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं कर रहा था. मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा करेगी, लेकिन इस तरह की शानदार प्रतिक्रिया ने मुझे हैरान कर दिया.''

जब आईएएनएस ने उनसे फिल्म निर्माण में कदम रखने के जोखिम और चुनौतियों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह एक तरह का जुआ था। म्यूजिक मेरी पहचान है. मुझे विश्वास था कि अगर फिल्म से ज्यादा फायदा नहीं भी मिलता, तो मैं म्यूजिक के जरिए उसकी लागत वसूल कर ही लूंगा. मैंने यह फिल्म इसलिए बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे कहानी और कलाकार दोनों ही बहुत पसंद थे. यही वजह थी कि मैंने इस प्रोजेक्ट को तुरंत अपनाया और फिल्म का निर्माण किया."

अंशुल गर्ग ने बताया कि फिल्मों के प्रोडक्शन में आने का उनका सपना पुराना है. यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. उन्होंने हमेशा सोचा था कि एक दिन वह फिल्मों के क्षेत्र में भी कदम रखेंगे। इस फिल्म ने उनके जीवन में अचानक प्रवेश किया और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इसे बनाने का निर्णय तुरंत लिया.