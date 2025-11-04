विज्ञापन

थामा का नुकसान करा गई 25 करोड़ में बनी ये फिल्म, सीधे-सीधे खींच ले गई 100 करोड़

ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर अपने 14 दिनों की परफॉर्मेंस में शानदार कमाई के साथ कई फिल्मों को पीछे छोड़ा है.

थामा का नुकसान करा गई 25 करोड़ में बनी ये फिल्म, सीधे-सीधे खींच ले गई 100 करोड़
Ek Deewane Ki Deewaniyat box office collection
नई दिल्ली:

Ek Deewane Ki Deewaniyat Worldwide Box Office: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा, एक दीवाने की दीवानियत, बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है. मिलाप जावेरी की यह फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी अच्छी कमाई के दम पर आगे बढ़ रही है. फिल्म के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की है कि इसने सिर्फ 12 दिनों में दुनिया भर में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह साल की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है.

एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस अपडेट

ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दीवाने की दीवानियत ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर अपने 14 दिनों की परफॉर्मेंस में ₹66 करोड़ की नेट कमाई (₹80 करोड़ की ग्रॉस कमाई) की है. फिल्म के मेकर्स ने यह आंकड़ा ₹86 करोड़ की ग्रॉस कमाई बताया है. सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, फिल्म प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउसों में से एक, देसी मूवीज फैक्टरी ने बताया कि "एक दीवाने की दीवानियत" ने अपने दूसरे वीकएंड तक भारत में ₹86.1 करोड़ और विदेशों में ₹15 करोड़ की कमाई कर ली है. इस तरह इसकी वर्ल्डवाइड कमाई ₹101 करोड़ हो गई है. बिजनेस सोर्सेज के मुताबिक यह आंकड़ा अभी भी ₹92 करोड़ के आसपास हो सकता है और कुछ ही दिनों में ₹100 करोड़ को पार कर जाएगा. वहीं थामा की बात करें तो थामा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ रुपये है.

"एक दीवाने की दीवानियत" ने दूसरी रोमांटिक ड्रामा को पछाड़ा

साल 2025 हिंदी सिनेमा में रोमांटिक ड्रामा के लिए अच्छा रहा है. जहां "सैय्यारा" ₹575 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ क्लियर विनर रही है, वहीं दूसरी फिल्मों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और अब "एक दीवाने की दीवानियत" ने उनमें से ज्यादातर को पीछे छोड़ दिया है. वीकएंड में मिलाप जावेरी की फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर की परम सुंदरी (₹86 करोड़) और राजकुमार राव की भूल चूक माफ (₹91 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.

