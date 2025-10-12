हार्दिक पंड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाया बर्थडे, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफीशियली अनाउंस करने के बाद क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ एक खूबसूरत बीच पर अपना जन्मदिन मनाया. वहां उन्होंने रोमांटिक सैर, कैंडललाइट डिनर और कई बर्थडे सरप्राइज का आनंद लिया. हार्दिक शनिवार (11 अक्टूबर) को 32 साल के हो गए और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए फैन्स को अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन की झलकियां दीं. इस क्रिकेटर का यह दिन अपनी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ बिताए रोमांटिक पलों से भरा रहा.

पहली स्लाइड में 'हैप्पी बर्थडे' मैसेज से सजा एक चॉकलेट केक दिखाया गया था, उसके बाद दूसरी स्लाइड में हार्दिक की अपनी एक तस्वीर थी. तीसरी स्लाइड में उनके लिए रखे गए सरप्राइज की झलक दिखाई गई, जबकि चौथी स्लाइड में जमीन पर जन्मदिन का मैसेज दिखाया गया, जिसमें हार्दिक और माहिका के पैर दिखाई दे रहे थे. आखिरी स्लाइड में हार्दिक और माहिका को बीच पर वॉक करते हुए देखा जा सकता है.

इस हफ्ते की शुरुआत में, हार्दिक ने रोमांस की चर्चा के कुछ ही हफ्ते बाद माहिका के साथ अपने रिश्ते को कनफर्म किया. उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया. बाद में भारतीय ऑलराउंडर ने 24 साल की मॉडल को दिखाते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक श्रृंखला पोस्ट की.

एक स्टोरी में, हार्दिक जन्मदिन की छुट्टी के दौरान बीच पर माहिका के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे थे. एक में उसी ट्रिप की एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर दिखाई गई है, जो फॉलोअर्स को उनकी जिंदगी के एक नए, खुशहाल फेज की झलक देती है. उन्होंने ऐसी तस्वीरें भी शेयर कीं जिनमें वह अपने परिवार - अपने बेटे अगस्त्य, मां और दादी के साथ नजर आए.