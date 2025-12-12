Superstar Rajinikanth Birthday Live: सुपरस्टार रजनीकांत का स्टाइल आज यानी 12 दिसंबर को 75 साल के हो गए हैं. रजनीकांत की कहानी सफलता की वो कहानी है जिसे सुनकर कोई भी प्रेरित हो सकता है. रजनीकांत कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे. उनकी बस में टिकट काटने की शैली और अंदाज इतने खास थे कि लोग उनकी बस में बैठने के लिए लाइन लगाते थे. फिर वो दिन भी आया कि उनकी फिल्मों के लिए भी सिनेमाघरों में उसी तरह की लाइनें लगने लगीं. रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है. उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक साधारण मराठी परिवार में हुआ था. घर की आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण उन्हें बचपन में ही काम करना पड़ा. रजनीकांत ने कुली, कारपेंटर और बस कंडक्टर का काम किया. रजनीकांत की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके दोस्त राज बहादुर ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया. दोस्तों के सहयोग से एक्टिंग कोर्स किया और तमिल भाषा पर भी पकड़ बनाई. प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर के. बालाचंद्र ने उन्हें फिल्म 'अपूर्वा रागनगाल' में मौका दिया. करियर के शुरू में रजनीकांत ने विलेन के रोल किए. लेकिन 'भुवन ओरु केल्वी कुरी' में उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई और फिर कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला. रजनीकांत तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

