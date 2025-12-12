विज्ञापन
10 minutes ago

Superstar Rajinikanth Birthday Live: सुपरस्टार रजनीकांत का स्टाइल आज यानी 12 दिसंबर को 75 साल के हो गए हैं. रजनीकांत की कहानी सफलता की वो कहानी है जिसे सुनकर कोई भी प्रेरित हो सकता है. रजनीकांत कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे. उनकी बस में टिकट काटने की शैली और अंदाज इतने खास थे कि लोग उनकी बस में बैठने के लिए लाइन लगाते थे. फिर वो दिन भी आया कि उनकी फिल्मों के लिए भी सिनेमाघरों में उसी तरह की लाइनें लगने लगीं. रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है. उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक साधारण मराठी परिवार में हुआ था. घर की आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण उन्हें बचपन में ही काम करना पड़ा. रजनीकांत ने कुली, कारपेंटर और बस कंडक्टर का काम किया. रजनीकांत की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके दोस्त राज बहादुर ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया. दोस्तों के सहयोग से एक्टिंग कोर्स किया और तमिल भाषा पर भी पकड़ बनाई. प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर के. बालाचंद्र ने उन्हें फिल्म 'अपूर्वा रागनगाल' में मौका दिया. करियर के शुरू में रजनीकांत ने विलेन के रोल किए. लेकिन 'भुवन ओरु केल्वी कुरी' में उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई और फिर कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला. रजनीकांत तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. 

रजनीकांत के 75वें जन्मदिन के लाइव अपडेट्स | Rajinikanth's 75th Birthday News Live Updates

Dec 12, 2025 10:13 (IST)
Link Copied
Share

Happy 75th Birthday Rajinikanth Live: थुडरूम एक्टर मोहनलाल ने रजनीकांत को दी जन्मदिन की बधाई

मोहनलाल ने रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, 'प्रिय रजनीकांत सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. सिनेमा जगत में 50 शानदार वर्ष पूरे करने पर, आपके मूल्यों, शक्ति और असाधारण व्यक्तित्व से पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद. ईश्वर आपको सदा शांति, अच्छे स्वास्थ्य और असीम आनंद से परिपूर्ण रखें.

Dec 12, 2025 10:07 (IST)
Link Copied
Share

Happy 75th Birthday Rajinikanth Live: जेलर 2 के सेट पर मना रजनीकांत का जन्मदिन

सन पिक्चर्स ने अपने ऑफिशल एक्स एकाउंट पर थलाइवा रजनीकांत का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है. रजनीकांत 12 दिसंबर को 75 साल के हो गए हैं. इस वीडियो में उन्हें केक काटते हुए देखा जा सकता है. 

Dec 12, 2025 10:01 (IST)
Link Copied
Share

Rajinikanth 75th birthday celebration live updates: कमल हासन ने रजनीकांत को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- एक असाधारण जीवन के 75 वर्ष

कमल हासन ने रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, 'एक असाधारण जीवन के 75 वर्ष. सिनेमा के 50 वर्ष. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त.'

Dec 12, 2025 09:37 (IST)
Link Copied
Share

Rajinikanth 75th birthday celebration live updates: पीएम मोदी ने दी थलाइवा को बधाई, लिखा- यह साल उनके लिए विशेष है

पीएम नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है और एक्स पर लिखा है, 'श्री रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनके अभिनय ने पीढ़ियों को अपने जादू में बांधकर रखा है और उन्हें जनता का अपार प्यार भी मिला है. उनका काम विविध भूमिकाओं और विधाओं तक फैला हुआ है, और उन्होंने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. यह वर्ष उनके लिए विशेष है क्योंकि उन्होंने फिल्म जगत में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं. हम उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं.'

Dec 12, 2025 09:31 (IST)
Link Copied
Share

Rajinikanth 75th birthday celebration live updates: 'पडयप्पा' की रीरिलीज पर फैन्स ने मनाया जश्न

रजनीकांत की ऐतिहासिक फिल्म 'पडयप्पा' उनके जन्मदिन पर दोबारा रिलीज होने पर रोहिणी थिएटर में फैन्स खूब नाच-गाना और जश्न मनाते नजर आए. सुपरस्टार आज 75 साल के हो गए हैं, जिससे पूरा थिएटर उत्सव के माहौल में डूब गया है.'

Dec 12, 2025 08:57 (IST)
Link Copied
Share

रजनीकांत की फिल्म पेट्टा के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने रजनीकांत को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और लिखा है, 'थलाइवा को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियों की शुभकामनाएं. आने वाले कई वर्षों तक हमें प्रेरित और हमारा मनोरंजन करते रहिए. हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद. आपसे हमेशा प्यार रहेगा!!'

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Rajinikanth 75th Birthday Celebration Live Updates, Rajinikanth's 75th Birthday, Rajinikanth's 75th Birthday Live Updates, Rajinikanth's 75th Birthday News Live Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com