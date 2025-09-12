विज्ञापन

10 साल बाद पर्दे पर लौटीं हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा, बोलीं- अब समय बदल गया है

अभिनेत्री गीता बसरा ने करीब एक दशक के लंबे अंतराल के बाद, पंजाबी फिल्म 'मेहर' से दमदार वापसी की. राकेश मेहता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है.

शादी के करीब एक दशक बाद शोबिज में लौटना आसान नहीं था : गीता बसरा
अभिनेत्री गीता बसरा ने करीब एक दशक के लंबे अंतराल के बाद, पंजाबी फिल्म 'मेहर' से दमदार वापसी की. राकेश मेहता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है. गीता बसरा ने कई सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी के बारे में आईएएनएस से खुलकर बात की. उन्होंने इस बीच फिल्म इंडस्ट्री में आए बदलावों पर भी बात की. आईएएनएस से बात करते हुए गीता ने कहा, "सेट पर होना मेरा सपना है, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे एक और मौका मिला. यहां आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है. पंद्रह साल पहले, शादी के बाद महिलाओं के लिए वापसी करना मुश्किल था, लेकिन अब समय बदल गया है. पीढ़ी बदल गई है, और अब यह कोई मायने नहीं रखता."

गीता ने अपने पति और क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ एक मैगजीन के कवर पेज पर आने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "बड़ी हस्तियों के साथ शामिल होना वाकई गर्व की बात है. एंड्रिया जी और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और यह हमारे लिए सम्मान की बात है. हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम और आगे भी साथ काम करेंगे."

हरभजन सिंह को मैगजीन के कवर पेज पर दिखाने का फैसला कैसे लिया गया? इसका जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, "एंड्रिया, शिवेंद्र और टीम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कवर पर किसे दिखाया जाए. शिवेंद्र ने हरभजन का नाम सुझाया और तुरंत सभी को लगा कि यह सही फैसला है. जल्द ही हम दोनों से संपर्क किया गया और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ. समय भी बिल्कुल सही था, मेरी फिल्म अभी-अभी रिलीज हुई थी, मैंने प्रोडक्शन में कदम रखा और हम इस खूबसूरत शो का हिस्सा थे, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं." पंजाबी फिल्म ‘मेहर' से बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने डेब्यू किया है. इस फिल्म से पहले गीता बसरा ने परिवार की देखभाल करने के लिए काम से ब्रेक लिया था. ‘मेहर' से पहले 2016 में उनकी लास्ट फिल्म आई थी, जिसका नाम ‘लॉक' था.

