द ग्रेट खली संग राजू भाई ने गाया दिल पर चलाई छुरियां, वीडियो हुआ वायरल

दिल पर चलाई छुरियां गाने से फेमस हुए राजू भाई अब द ग्रेट खली के साथ नजर आए. सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

द ग्रेट खली संग राजू भाई ने गाया दिल पर चलाई छुरियां, वीडियो हुआ वायरल
खली और राजू भाई का धमाल, बेड पर बैठकर गाया दिल पर चलाई छुरियां
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया किसी को भी स्टार बना सकता है. कोई रोज वीडियो पोस्ट बनकर स्टार नहीं बन पाता है तो कुछ लोगों की एक वीडियो ऐसा कमाल दिखा देती है जो कोई नहीं कर पाता है. दिल पर चलाई छुरियां गाने से राजू भाई दुनियाभर में फेमस हो गए हैं. वो पत्थर के साथ इस गाने को गाते हैं और इस तरह से आवाज करते हैं जिसका हर कोई फैन हो जाता है. दिल पर चलाई छुरिया गाने ने उन्हें स्टार बना दिया है. कुछ समय पहले वो दुबई गए थे. जहां पर शेर के साथ खेलते हुए उनका वीडियो सामने आया था और अब वो द ग्रेट खली से मिले हैं. खली ने राजू भाई के साथ वीडियो शेयर किया है.

खली से मिले राजू भाई

खली ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो राजू भाई के साथ बेड पर बैठकर दिल पर चलाई छुरिया गाना गाते नजर आ रहे हैं. दोनों का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और खली भी ये काफी एंजॉय कर रहे हैं. खली के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को लाखों लोग लाइक भी कर चुके हैं.

फैंस ने किए मजेदार कमेंट

एक फैन ने लिखा-खली भाई साहब तक पहुंच गया राजू भाई. दूसरे ने लिखा- वेरी सुपरहिट, राजू भाई और खली भाई सुपर. एक ने लिखा- लोग कहते हैं पत्थर में भगवान नहीं है पत्थर ने इसकी दुनिया बदली. एक ने चुटकी लेते हुए कहा- खली भाई को सिर पर मारके मौत को दावत दे रहा है.

बता दें खली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस को अपनी लाइफ को लेकर अपडेट देते रहते हैं. वो जहां भी जाते हैं वहां की तस्वीरें जरुर शेयर करते हैं. उनका सिंपल अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है.

Dil Par Chalai Churiya, Song Dil Par Chalai Churiya, Raju Bhai, The Great Khali
