भारत के बाद दुनियाभर में गूंजेगी हनुमान अंश की गूंज, कांतारा-KGF के मेकर्स ने उठाया बीड़ा, वर्ल्डवाइड रिलीज का ऐलान 

नीम करौली बाबा का नाम आते ही महावीर हनुमान का खयाल दिल को छू जाता हैं, ऐसे में उनकी कहानी देश में लोगों को प्रभावित करने के बाद अब विदेशों तक पहुंच रही है. बता दें कि नीम करौली बाबा वही हैं जिनके आध्यात्मिक प्रभाव ने स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसी बड़े नामों को भी प्रभावित किया है. वहीं अब इसी विषय पर बनी फिल्म हनुमान अंश को भारतवासियों से खूब प्यार मिल रहा है. इसी का असर है कि फिल्म ने 2 करोड़ के बजट में 20 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा 27 दिनों में हासिल कर लिया है. लेकिन यह दायरा केवल भारत तक ही नहीं बल्कि दुनियाभर में फैलने के लिए तैयार है क्योंकि हनुमाव अंश के मेकर्स ने कांतारा और केजीएफ जैसी फिल्मों को दुनियाभर में रिलीज करने वाले होम्बले फिल्म्स से हाथ मिला लिया है.

हनुमान अंश की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान

भारतीय सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्मेंस के बाद, हिंदी डिवोशनल ड्रामा फिल्म ‘हनुमान अंश' अब इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है. ऐसे में इसकी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की कमान होम्बले फिल्म्स संभाल रही है, जो कांतारा और केजीफ जैसी फिल्मों को दुनियाभर में सफलता हासिल करवा चुके हैं. बता दें कि यह फ़िल्म 11 सितंबर, 2026 को ग्लोबल लेवल पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

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हनुमान अंश के बारे में

हनुमान अंश की कहानी नीम करोली बाबा की ज़िंदगी पर आधारित, जिसे विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है. भक्तों द्वारा भगवान हनुमान के अवतार माने जाने वाले बाबा को लोग महाराज-जी के नाम से भी जानते हैं. बाबा को उनकी भक्ति के साथ साथ भक्त उनके प्यार और सेवा की अपनी शिक्षाओं के लिए भी जानते हैं. यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबा का प्रभाव भारत से ज्यादा पश्चिमी देशों में देखा गया है, खासकर 1960 और 1970 के दशक में जब ज्यादातर साधक देश में उनके दर्शन के लिए आए थे.

10 लाख की ओपनिंग से 63 करोड़ कमाई

हनुमान अंश फिल्म थिएटर्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है. रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने महज 10 लाख की ओपनिंग करने के बाद अच्छी रफ्तार पकड़ी है और देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर 26वें दिन तक ₹63.82 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर लिया है. फिल्म की अच्छी कहानी को ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ का फायदा मिला है, जिसकी वजह से लोगों की फिल्म देखने को लेकर दिलचस्पी बढ़ते हुए देखने मिल रही है.

ये सितारे हैं नीम करोली बाबा के भक्त

बाबा के देश से लेकर विदेश में तक भक्त हैं. भक्तों की बात करें तो इसमें दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों का नाम शामिल है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स. वहीं, भारत में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम बाबा का आशीर्वाद लेने आ चुके हैं. साल 1974 में स्टीव जॉब्स ने महाराज-जी को ढूंढने के लिए भारत का रुख किया था. इसके बाद स्टीव जॉब्स की बात मानते हुए एक कठिन समय में मार्क ज़करबर्ग ने भी कैंची धाम की यात्रा की थी. इसके अलावा जूलिया रॉबर्ट्स ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में खुलकर बात करते हुए नीम करोली बाबा के नाम और उनके प्रभाव का जिक्र किया था.

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