विज्ञापन

हनुमान अंश की टीम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

हनुमान अंश फिल्म की पूरी टीम लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिली. इस मुलाकात को और भी विशेष बनाते हुए टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां भी दिखाईं, जिनमें गुरु गोरखनाथ जी की पावन वाणियों से जुड़े दृश्य और नाथ परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल थे.

Read Time: 2 mins
Share
हनुमान अंश की टीम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात
सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली हनुमान अंश फिल्म की टीम
नई दिल्ली:

फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम ने हाल ही में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में फिल्म के निर्माता, लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, मुख्य अभिनेता शोभिनव और फिल्म से जुड़े अन्य प्रमुख कलाकार एवं टीम सदस्य शामिल थे.

मुलाकात के दौरान विशाल चतुर्वेदी और शोभिनव ने मुख्यमंत्री को फिल्म की विषयवस्तु और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'हनुमान अंश' श्रद्धेय संत बाबा नीम करोली के जीवन, उनकी आध्यात्मिक साधना और भगवान हनुमान के प्रति उनकी अटूट भक्ति को केंद्र में रखकर बनाई गई है.

ये Video भी देखें: हनुमान अंश की तारीफ

इस मुलाकात को और भी विशेष बनाते हुए टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां भी दिखाईं, जिनमें गुरु गोरखनाथ जी की पावन वाणियों से जुड़े दृश्य और नाथ परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल थे. निर्माताओं ने यह भी साझा किया कि फिल्म में बाबा नीम करोली और नाथ परंपरा के संतों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और मुलाकातों को भी दर्शाया गया है, जो इसकी आध्यात्मिक कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

Latest and Breaking News on NDTV

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की और पूरी टीम को फिल्म की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं. विचारों के इस सकारात्मक आदान-प्रदान और आत्मीय बातचीत ने इस मुलाकात को कलाकारों और निर्माताओं के लिए एक यादगार अनुभव बना दिया.

ये भी पढ़ें: नीम करौली बाबा की कहानी 'हनुमान अंश' का शो हटाना पड़ा भारी, बंद हुआ 50 साल से चल रहा गेटी गैलेक्सी थिएटर

इसमें दो राय नहीं कि दर्शकों से लगातार सराहना प्राप्त कर रही 'हनुमान अंश' के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई यह मुलाकात उसकी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पड़ाव साबित हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood, Entertainment, Hanuman Ansh, Yogi Aditya Nath
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com