Drishyam 3 Overseas Box Office Collection Day 3: चौथी फेल विजय सलगांवकर देश ही नहीं विदेशों में भी कमा रहा करोड़ों, पुलिस ही नहीं पूरा सिस्टम हिला डाला

Drishyam 3 Overseas Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की मचअवेटेड फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर कमाई का तूफान ले आई है, जिसने केवल 3 दिनों में 250 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड और भारत में 150 करोड़ का कलेक्शन हासिल कर लिया है. दृश्यम 3 की कहानी चौथी फेल विजय सलगांवकर की है, जो परिवार के लिए पुलिस प्रशासन से पंगा लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है. लेकिन विजय सलगांवकर की कहानी भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी पसंद आ रही है, जिसका असर है कि दृश्यम 3 का ओवरसीज कलेक्शन 3 दिनों में 60 करोड़ पार हो गया है.

दृश्यम 3 का ओवरसीज कलेक्शन

4 साल के लंबे इंतजार के बाद आई अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 3 ने ओपनिंग वीकेंड पर 61 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर ओवरसीज में हासिल की है. सैकनिल्क के अनुसार, रविवार की छुट्टी का फायदा दृश्यम 3 को मिला है, जिसने एक दिन में 20 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है.

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इन देशों में छाई दृश्यम 3

दृश्यम 3 ने यूनाइटेड किंगडम में 3.90 करोड़ कमाए. ऑस्ट्रेलिया में 4.61 करोड़, न्यूजिलैंड में 91.18 लाख, यूएसए और कनाडा में 7.77 करोड़ और जर्मनी में 29.17 लाख का कलेक्शन हासिल किया है. इसके बाद दृश्यम 3 ने 3 दिनों 276 करोड़ की कमाई दुनियाभर में हासिल कर ली है. वहीं 2026 में धुरंधर 2 के बाद दृश्यम 3 साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

दृश्यम 3 ने पहले दिन रचा था इतिहास

3 दिनों में दृश्यम 3 का जलवा तो आपने देखा. लेकिन कहते हैं पालने में ही पूत के पैर दिख जाते हैं. वैसा ही कुछ दृश्यम 3 के साथ हुआ, जिसने पहले दिन 62 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम की. इसके साथ ही यह अजय देवगन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई, जिसने रेड 2, सिंघम अगेन और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फ्रेंचाइजी को पीछे छोड़ दिया.

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