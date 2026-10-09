Hanuman Ansh Box Office Collection: दृश्यम 3 के आगे भी नहीं रुक रही हनुमान अंश की कमाई,9वें हफ्ते कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड में बड़े बजट और स्टार कास्ट वाली फिल्में अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कभी-कभी छोटी बजट की फिल्में भी चमत्कार कर दिखाती हैं. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘हनुमान अंश' इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है. अजय देवगन की ‘दृश्यम 3' के थिएटर्स में आने के बावजूद यह फिल्म अपना सफर जारी रखे हुए है और 9वें हफ्ते में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने अपने नौवें हफ्ते में नेट 10.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. इससे पहले आठवें हफ्ते में यह 29.2 करोड़ रुपये कमा चुकी थी.

फिल्म की कुल कमाई

जाहिर है, इतने लंबे समय बाद कलेक्शन में गिरावट आना स्वाभाविक है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हासिल करना आसान नहीं होता. गुरुवार को, यानी 63वें दिन फिल्म ने करीब 75 लाख रुपये का बिजनेस किया, जो पिछले दिन के बराबर था.

‘हनुमान अंश' का कुल नेट कलेक्शन अब 328 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ग्रॉस के हिसाब से यह आंकड़ा 387 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ट्रेड के जानकारों का कहना है कि अब 350 करोड़ का नेट आंकड़ा पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिल्म पहले ही अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है.

कब रिलीज हुई थी फिल्म

सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में 9वें हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा' के नाम यह रिकॉर्ड था, जिसने 9वें हफ्ते में 2.55 करोड़ रुपये कमाए थे. ‘हनुमान अंश' ने इसे काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया.

फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. इसमें शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे जैसी कलाकारों ने काम किया है. सबसे चौंकाने वाली बात फिल्म का बजट है, जो महज 2 करोड़ रुपये था. इतने कम बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

दर्शकों का प्यार और आस्था का मिश्रण इस फिल्म की सफलता का बड़ा कारण माना जा रहा है. थिएटर्स में अब भी लोग इसे देखने आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें | साउथ की दृश्यम 3 बनी विजय सेतुपति की ये फिल्म, 700 से ज्यादा सिनेमाघरों में हुई रिलीज