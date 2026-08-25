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Haiwaan Trailer: हैवान का सनसनीखेज ट्रेलर रिलीज, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की टक्कर, जानें कौन खिलाड़ी, कौन अनाड़ी

‘हैवान’ का दिलचस्प टीजर सामने आने के बाद से ही दर्शक फिल्म की रहस्यमयी और अप्रत्याशित दुनिया की एक और झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

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Haiwaan Trailer: हैवान का सनसनीखेज ट्रेलर रिलीज, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की टक्कर, जानें कौन खिलाड़ी, कौन अनाड़ी
Haiwaan Trailer: अक्षय कुमार बने सबसे खौफनाक ‘हैवान’
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‘हैवान' का दिलचस्प टीजर सामने आने के बाद से ही दर्शक फिल्म की रहस्यमयी और अप्रत्याशित दुनिया की एक और झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार यह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में सुपरस्टार अक्षय कुमार यानी हैवान और सैफ अली खान यानी हीरो के बीच होने वाली जबरदस्त भिड़ंत की रोमांचक झलक देखने को मिलती है. डार्क, खौफनाक और तनाव से भरपूर यह ट्रेलर दोनों के बीच एक रोमांचक बिल्ली-चूहे के खेल जैसी पीछा करने की कहानी को सामने रखता है. 

डार्क अवतार में लौटे अक्षय कुमार

निर्देशक प्रियदर्शन ने दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर के जरिए सस्पेंस को और बढ़ाया है, जो फिल्म को एक कसी हुई और रोमांच से भरपूर थिएट्रिकल थ्रिलर के रूप में पेश करता है. अक्षय कुमार अब तक के अपने सबसे डार्क अवतारों में से एक में नजर आ रहे हैं, जहां उनका सामना सैफ अली खान से होता है. सैफ ने एक नेत्रहीन व्यक्ति की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई है. 

कब रिलीज होगी फिल्म

इस रोमांचक पीछा-कहानी में बोमन ईरानी जज और सैयामी खेर पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आ रही हैं. वहीं, श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. ट्रेलर दर्शकों के मन में सिर्फ एक सवाल छोड़ जाता है, जब आखिरकार दोनों आमने-सामने होंगे, तो जीत किसकी होगी? ‘हैवान' का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायणा  और शैलजा देसाई फेन ने किया है. यह फिल्म 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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