गोविंदा पर सुनीता आहूजा ने चलाई थी गोली! लॉकअप सीजन-2 के पहले एपिसोड में बताया क्या कहा गया और क्या था सच

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने अपनी शादी और रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके पति गोविंदा के कई अफेयर थे. शो के प्रीमियर एपिसोड में होस्ट फराह खान ने सुनीता आहूजा से जुड़ी कुछ पुरानी मीडिया हेडलाइंस पढ़कर सुनाईं. इनमें एक हेडलाइन ने खास ध्यान खींचा जिसमें सुनीता का एक बयान लिखा था- 'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं.'

इस पर सुनीता ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा, "प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त करनी चाहिए. गोविंदा ने लाइफ में इतने अफेयर्स किए, इंडस्ट्री में इस तरह की बातें आम होती हैं पर मुझे लगता है इतने साल जो मैंने ची ची (गोविंदा) के साथ निभाया है, मुझे लगता है उसके जैसा बेटा होना चाहिए."

इसके बाद शो में एक और हेडलाइन पढ़ी गई, जिसे को-होस्ट रितेश देशमुख ने सुनाया. इसमें कहा गया, "जब तक पति-पत्नी साथ हों तब तक अंखियों से गोली मारे. पर जब कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो घुटनों पर गोली मारे." सुनीता आहूजा ने इस पर भी जवाब दिया और कहा, "सुन रहे हो चीची (गोविंदा) तो सुन लेना. घुटनों पर गोली तभी लगती है जब कोई लाइफ में आ जाती है. वो भी मैंने झूठ नहीं बोला. मेरे बारे में कई अफवाहें फैलाई गईं, जिसमें यहां तक कहा गया कि मैंने गोली चलाई थी. उस समय मैं मुंबई में नहीं थी, बल्कि खाटू श्याम मंदिर में थी."

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी साल 1987 में हुई थी. उन्होंने अपनी शादी को करीब दो साल तक प्राइवेट रखा. बाद में अपनी बेटी टीना आहूजा के जन्म के बाद उन्होंने अपनी शादी को पब्लिक किया. इस कपल का एक बेटा भी है, जिनका नाम यशवर्धन आहूजा है.