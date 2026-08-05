59 साल पुराना वो गाना, आज भी है हर दिल अजीज, सुनील दत्त-नूतन की दमदार केमिस्ट्री, लता-मुकेश ने बनाया सदाबहार

बॉलीवुड में हर मौसम और हर एहसास के लिए गाने मौजूद हैं, लेकिन सावन आते ही कुछ गीत ऐसे हैं जो बरसों बाद भी लोगों की प्लेलिस्ट में लौट आते हैं. इन्हीं में से एक है 1967 में रिलीज हुई फिल्म ‘मिलन' का सदाबहार गीत ‘सावन का महीना पवन करे शोर'. करीब 59 साल बाद भी इस गाने की लोकप्रियता बरकरार है. सुरीले बोल, मधुर संगीत और सुनील दत्त व नूतन की दिल जीत लेने वाली केमिस्ट्री ने इसे खास बना दिया. यही वजह है कि बारिश का मौसम आते ही यह गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बन जाता है.

आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का संगीत

साल 1967 में आई फिल्म 'मिलन' के गाने 'सावन का महीना पवन करे शोर' गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे. गाने के आसान और दिल को छू लेने बोल ने इसको खास बना दिया था. वहीं गाने का संगीत मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया. लता मंगेशकर और मुकेश की दिल को छू लेने वाली आवाज ने इस गाने को ऐसा बना दिया कि ये हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा बारिश के गानों में गिना जाने लगा.

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लता-मुकेश की आवाज ने गाने को बनाया कल्ट

गाने के बोल और दमदार संगीत के साथ लता और मुकेश की आवाज ने इस गाने को सदाबहार बना दिया. दोनों ने अपनी आवाज का जादू ऐसा चलाया कि ये रोमांटिक गाना हर पीढ़ी की पसंद बन गया. आज भी जब पुराने सदाबहार गीतों की बात आती है तो ये गाना लिस्ट में जरूर शामिल होता है.

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फिल्म के साथ गाने भी रहे हिट

फिल्म 'मिलन' का निर्देशन अदुरथी सुब्बा राव ने किया था. ये उस दौर की हिट फिल्मों में शामिल थी. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गानों को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया. फिल्म की रिलीज के बाद इसका गाना 'सावन का महीना पवन करे शोर' लोगों की जुबान पर चढ़ गया था. इस गाने का जादू ऐसा था कि आज भी बारिश के मौसम में ये गाना टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर खूब सुनाई देता है. फिल्म के गानों के साथ इसकी कहानी भी लोगों को बेहद पसंद आई थी.

सुनील दत्त-नूतन की केमिस्ट्री का जादू

स्क्रीन पर संजय दत्त और नूतन की केमिस्ट्री ने इस गाने में चार चांद लगा दिए. दोनों की सादगी, मासूमियत और प्यारभरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया. यही वजह है कि सालों बाद भी लोगों के जहन में ये गाना अपनी जगह बनाए हुए है.