गोविंदा की बीवी को 4 एपिसोड में ही मिला यूट्यूब का सिल्वर बटन, भांजे कृष्णा की बधाई पर मामी ने यूं किया रिएक्ट

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. वो सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से हमेशा छाई रहती हैं. सुनीता अब अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हैं और खूब एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में फैंस के साथ कई खुलासे करती नजर आती हैं. सुनीता के यूट्यूब चैनल पर अब तक सिर्फ 4 ही व्लॉग आए हैं. लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि चार व्लॉग में ही सुनीता को सिल्वर बटन मिल गया है. जिसकी खुशी उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है. साथ ही भांजे कृष्णा अभिषेक मे भी मामी को बधाई दी है.

सुनीता को मिला सिल्वर बटन

सुनीता आहूजा ने सिल्वर बटन मिलने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने हाथ में सिल्वर बटन लिए मस्ती करते हुए ढेर सारी फोटोज और वीडियो शेयर की है. उन्होंने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- मेरे यूट्यूब चैनल के लिए सिल्वर बटन के लिए आप सभी का शुक्रिया. सोना नहीं चांदी नहीं प्यार चाहिए. सुनीता के पोस्ट पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. इसी बीच एक खास शख्स का भी कमेंट आया है.

कृष्णा की बधाई पर मामी ने किया रिएक्ट

सुनीता आहूजा के पोस्ट पर भांजे कृष्णा अभिषेक ने कमेंट करके उन्हें बधाई दी है. कृष्णा ने लिखा- मुबारक हो. साथ ही हार्ट इमोजी पोस्ट की. सुनीता ने कृष्णा की बधाई का जवाब दिया. उन्होंने लिखा- थैंक्स बेटा. कृष्णा का कमेंट और सुनीता का रिप्लाई खूब वायरल हो रहा है.

बता दें सुनीता आहूजा हाल ही में पति पत्नी और पंगा में नजर आईं थीं. जिसमें वो जोड़ियों के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आईं थीं. सुनीता के इस बेबाक अंदाज स फैंस भी बहुत खुश हो गए थे.