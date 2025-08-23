'मैं मर जाऊं लेकिन...', पत्नी की डिलीवरी पर बेटा चाहते थे गोविंदा, सुनीता ने किया शॉकिंग खुलासा

गोविंदा और सुनीता की जोड़ी बीते 38 साल से साथ है. यह कपल की लव मैरिज थी. सुनीता स्टार हसबैंड गोविंदा के हर सुख-दुख में हमेशा साथ खड़ी रही हैं. कपल के दो बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा यशवर्धन और बेटी टीना आहूजा हैं. सुनीता ने अब अपने पहले बच्चे को लेकर एक चौंकाने और डराने वाला किस्सा शेयर किया है. सुनीता ने खुलासा किया कि गोविंदा को बेटा चाहिए था. ऐसे में सुनीता ने डॉक्टर को यहां तक कह दिया था कि अगर कोई भी मुश्किल हो तो मुझे छोड़कर बच्चे को बचाए. सुनीता ने अपने पूरे किस्से में क्या-क्या कहा आइए जानते हैं.



'मैं मर जाऊं लेकिन बच्चे को...'

सुनीता ने कहा, 'अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान मैं 100 किलो की थी, इस दौरान मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे देखकर गोविंदा भी रो रहे थे, उस समय तो भ्रूण में लिंग जांच भी लीगल था, इसलिए हमे पता था कि बेटा होगा, मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पति का बेटा चाहिए, हो सके तो बच्चे को बचा लेना, अगर मैं ना भी बच सकूं तो बच्चा बचा लेना, जब गोविंदा ने यह सुना तो वह रोने लगे, वो पल हमारे लिए किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था'. इस किस्से के अंत में खुद सुनीता भी हंस पड़ीं.



गोविंदा से ले रहीं तलाक?

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर फिर चर्चा में हैं. अफवाह है कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. बार-बार कपल के रिश्ते टूटने की खबर सामने आ रही है. सोशल मीडिया कपल के तलाक की खबरों से भर गया है. ऐसे में गोविंदा के वकील ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हैं. एक्टर के वकील ने ऐसी सभी खबरों को झूठा करार दिया है और लोगों को फेक खबरें ना फैलाने की अपील भी की है.



