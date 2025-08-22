विज्ञापन

गोविंदा-सुनीता के बीच कैसा है रिश्ता? क्या 38 साल बाद कपल ले रहा तलाक! चीची के वकील ने खोले राज

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर एक बार फिर खबरों ने जोर पकड़ लिया है. इस बार कहा जा रहा है कि सुनीता ने गोविंदा पर धोखाधड़ी और क्रूरता का आरोप लगाया है और अब कपल का 38 साल का पवित्र रिश्ता टूटने वाला है.

गोविंदा और अपने तलाक पर बोलीं सुनीता आहूजा
नई दिल्ली:

गोविंदा और सुनीता आहूजा की केमिस्ट्री बाकी बॉलीवुड कपल से काफी अलग है. दोनों को कपिल शर्मा के शो में एक-दूजे की खिंचाई करते हुए भी देखा गया, लेकिन दोनों के बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ. हालांकि सोशल मीडिया पर इस स्टार कपल के अलग होने और तलाक की कई बार खबरें भी उड़ी हैं. इसकी वजह भी खुद यह कपल ही है. क्योंकि इनके बयानों से लोग इनके अलग होने का मतलब निकालते आए हैं. सुनीता ने स्टार हसबैंड को लेकर एक नहीं कई बार ऐसे बयान दिए हैं, जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. एक बार फिर जब कपल के तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा है तो अब चीची (गोविंदा) के वकील ने कई राज खोले हैं.

38 साल बाद टूट रहा गोविंदा-सुनीता का रिश्ता?

गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने अपने बयान में कपल के रिश्ते पर कहा है कि इस मामले में पुरानी खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि गोविंदा-सुनीता के बीच सबकुछ ठीक चल रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो आगामी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के खास मौके पर गोविंदा और सुनीता अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आने वाले हैं.
 
गोविंदा-सुनीता की शादी

बता दें, गोविंदा और सुनीता ने साल 1987 में शादी रचाई थी और इस शादी से कपल के दो बच्चे भी हैं, जो फिल्मी दुनिया में संभावनाएं तलाश रहे हैं. उन्हें अभी तक बड़ा ब्रेक नहीं मिला है. गोविंदा भी अपने कमबैक के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार-बार निराशा ही हाथ लग रही है. इधर, सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, जिस पर उनकी फोटो के साथ लिखा है, बीवी नंबर 1. हफ्तेभर पहले ही गोविंदा की पत्नी ने अपना यह यूट्यूब अकाउंट बनाया है, जिस पर अब तक 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं.




 

