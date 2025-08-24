विज्ञापन

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक पर बेटी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोली- क्या बोलूं मैं...

हाल ही में टीना आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर सीधा जवाब दिया. पिछले काफी समय से इन दोनों के बीच तकरार की खबरें चल रही थीं.

गोविंदा और सुनीता के तलाक पर बोलीं बेटी टीना
नई दिल्ली:

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें सुर्खियों में छाई हुई हैं. हालांकि इस जोड़े ने पहले ऐसी किसी भी अफवाह का खंडन किया था, लेकिन हाल ही में खबर आई कि सुनीता ने दिसंबर 2024 में तलाक के लिए अर्जी दी है. खबरों के मुताबिक वह रेगुलरली अदालती सुनवाई में मौजूद रही हैं, जबकि गोविंदा कम ही चर्चा में रहे हैं. इन सभी अफवाहों के बीच उनकी बेटी टीना आहूजा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने माता-पिता की शादी के बारे में एक बयान दिया.

अपने माता-पिता के तलाक पर क्या बोलीं टीना?

हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, टीना आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर सीधा जवाब दिया. उन्होंने इन्हें महज अफवाह बताया और दूसरों से इस तरह की अफवाहों को बेवजह तूल न देने की अपील की. उन्होंने अपने परिवार के लिए आभारी होने का दावा किया और कहा कि वह प्यार के साथ रहने के लिए खुद को धन्य महसूस करती हैं. उन्होंने कहा, "क्या बोलूं मैं? वह तो देश में भी नहीं है. मैं एक खूबसूरत परिवार पाकर खुद को धन्य महसूस करती हूं और मीडिया, फैन्स और वेल विशर्स से हमें जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं असल में आभारी हूं."

तलाक की अफवाहों के बाद गोविंदा को पहली बार 22 अगस्त, 2025 को देखा गया, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया. जींस, जैकेट और टी-शर्ट पहने गोविंदा ने फुल व्हाइट आउटफिट पहना था. उन्होंने बिना किसी घबराहट के, पत्रकारों को देखकर मुस्कुराए, फ्लाइंग किस दी और हाथ हिलाया. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुनीता ने गोविंदा पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत व्यभिचार, धोखाधड़ी, क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया है, जबकि अभिनेता खुद कई अदालती सुनवाई, जिसमें एक काउंसिलिंग सेशन भी शामिल है, से बचते रहे हैं.

