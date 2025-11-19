विज्ञापन

वो हीरोइन जिसके साथ गोविंदा ने पब्लिक डिमांड पर की थी 9 फिल्में, आज कुछ ऐसा है इस हसीना का लुक

गोविंदा का नाम आता है तो दिमाग में करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेसेज के नाम आते हैं लेकिन ये एक्ट्रेस इनमें से नहीं है.

वो हीरोइन जिसके साथ गोविंदा ने पब्लिक डिमांड पर की थी 9 फिल्में, आज कुछ ऐसा है इस हसीना का लुक
गोविंदा के साथ जमती थी शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी
नई दिल्ली:

1990 और 2000 के दशक के बीच बॉलीवुड में कई अभिनेत्री आईं और चली गईं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हैं. शिल्पा शिरोडकर उन्हीं में से एक हैं. अपनी खूबसूरती, अदाकारी और स्क्रीन पर सहज हाव-भाव के लिए प्रसिद्ध शिल्पा ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया. लोगों ने उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ बेहद पसंद की. उन्होंने कुल नौ फिल्मों में मिथुन के साथ काम किया और हर बार दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने सराहा.

शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1973 को मुंबई में हुआ. उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर से गहरा ताल्लुक रहा है. उनकी दादी मीनाक्षी शिरोडकर मराठी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री थीं और उनकी मां गंगू बाई भी अभिनय से जुड़ी थीं. इस तरह शिल्पा को बचपन से ही फिल्मों और अभिनय की दुनिया का अनुभव मिला. उनकी छोटी बहन नम्रता शिरोडकर भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 1993 में 'मिस इंडिया' का खिताब जीत चुकी थीं.

शिल्पा ने करियर की शुरुआत 1989 में फिल्म 'भ्रष्टाचार' से की. इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था, जिन्होंने उन्हें मिथुन चक्रवर्ती और रेखा के साथ काम करने का मौका दिया. फिल्म में शिल्पा ने अंधी लड़की का किरदार निभाया. यह उनका पहला बड़ा ब्रेक था. हालांकि, इस फिल्म से उन्हें लोकप्रियता तो नहीं मिली, लेकिन उनके टैलेंट की सराहना हुई.

उन्हें पहचान 1990 में आई 'किशन कन्हैया' से मिली. इस फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेता अनिल कपूर थे और शिल्पा ने राधा का किरदार निभाया. दर्शकों ने उनके अभिनय को पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसी दौरान शिल्पा और मिथुन की जोड़ी पहली बार नजर आई और उनके बीच की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब भाई.

इसके बाद शिल्पा ने कई हिट फिल्मों में काम किया. इनमें 'योद्धा', 'खुदा गवाह', 'आंखें', 'गोपी किशन', 'बेवफा सनम' और 'मृत्युदंड' जैसी फिल्में शामिल हैं. मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक बन गई. दोनों ने साथ में कुल नौ फिल्मों में काम किया और हर बार उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई.

शिल्पा ने अपने करियर में कई पुरस्कारों के लिए नामांकन भी हासिल किए. उन्हें 1993 में फिल्म 'खुदा गवाह' में उनके रोल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया. उनकी मेहनत, दमदार अभिनय और स्क्रीन पर सहज अंदाज ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई.

साल 2000 में शिल्पा ने यूके के बैंकर अपरेश रंजीत से शादी कर इंडस्ट्री से दूरी बना ली. इसके बाद उन्होंने करीब 13 साल तक अभिनय से ब्रेक लिया और परिवार के साथ समय बिताया. हालांकि साल 2013 में उन्होंने टीवी शो 'एक मुट्ठी आसमान' के जरिए छोटे पर्दे पर वापसी की और फिर कई अन्य टीवी शोज में भी नजर आईं. वह कलर्स चैनल के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आई, लेकिन फिनाले से कुछ पहले टॉप 6 में रहते हुए बाहर हो गईं.

