90 में फैंस के दिलों पर राज करने वाले गोविंदा ने की थी एक बार में 70 फिल्में साइन, फिर ऐसे खत्म हुआ स्टारडम

गोविंदा ने इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा ने एक बार 70 फिल्में साइन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया था?

गोविंदा ने की थी एक बार में 70 फिल्में साइन
नई दिल्ली:

Govinda Birthday : पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने कई वर्सेटाइल एक्टर दिए हैं. गोविंदा ऐसे ही एक एक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं. उन्हें 1980 के दशक के आखिर में और 1990 के दशक में शोहरत मिली. अपनी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे डांस स्टाइल से गोविंदा ने इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा ने एक बार 70 फिल्में साइन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया था? उनके 62वें जन्मदिन के मौके पर आइए आपको उस समय के बारे में बताते हैं. जब गोविंदा ने एक साथ कई फिल्मों में काम करने का खुलासा किया था और जब उनके पास एक साथ 70 फिल्में पाइपलाइन में थीं.

उन्होंने 1986 में फिल्म लव 86 से एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ नीलम कोठारी और तनुजा समर्थ थीं. इसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम, सदा सुहागन, प्यार करके देखो और दूसरी फिल्मों में काम किया.

जब गोविंदा ने एक साथ 70 फिल्में साइन कीं

ITMB शोज़ के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपनी शुरुआती सफलता के बाद कई फिल्में साइन करने की अफवाहों पर कहा, "मेरे पास 70 फिल्में थीं." जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सच में एक साथ इतनी सारी फिल्में कीं, तो उन्होंने जवाब दिया, "नहीं, मेरे पास एक समय में 70 फिल्में थीं." उन्होंने यह भी बताया कि वह हर फिल्म पूरी नहीं कर पाए और आखिरकार कुछ फिल्में छोड़नी पड़ीं. "बाद में 8-10 फिल्में खुद ही बंद हो गईं. फिर 4-5 फिल्में मुझे डेट्स और शेड्यूलिंग की वजह से छोड़नी पड़ीं."

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने एक साथ कई फिल्में साइन करने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि वे सभी एक-दूसरे से बहुत अलग थीं. "पहली रिलीज़ लव 86 थी जिसमें मैंने रोमांटिक कॉमेडी और डांस किया. इल्ज़ाम में मेरा रोल इमोशनल था. फिर, प्यार करके देखो हाल ही में रिलीज़ हुई और इसमें मसखरे टाइप की ज़ोरदार कॉमेडी थी. अगली फिल्म नीलम के साथ सिंदूर है, जो पूरी तरह से फैमिली सब्जेक्ट पर बनी सोशल फिल्म है."

गोविंदा का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो 62 साल के एक्टर गोविंदा 6 साल के गैप के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि गोविंदा आखिरी बार 2019 की फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था. जून 2025 में, एक्टर ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर करके फैंस और फॉलोअर्स के साथ यह अनाउंसमेंट शेयर किया, और लिखा, "अपनी आने वाली फिल्म दुनियादारी के लिए रिहर्सल कर रहा हूं." हालांकि, फिल्म की कहानी के बारे में डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं.

