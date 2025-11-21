विज्ञापन

गोविंदा की बेटी टीना के फर्स्ट बर्थडे का वीडियो हुआ वायरल, शामिल हुए थे कई सितारे, सुनीता आहूजा को पहचान पाना होगा मुश्किल

टीना आहूजा के जन्मदिन के मौके पर गोविंदा ने बड़ा जश्न ऑर्गेनाइज किया था. जिसमें कई नामी गिरामी सितारे शामिल हुए. जिनकी झलक इस वीडियो में नजर आ ही जाएगी.

नई दिल्ली:

स्टार किड्स का रुतबा जितना बड़ा होता है. उनके घर के जलसे भी उतने ही शानदार होते हैं. इसका सबूत है गोविंदा की बेटी के बर्थडे का वायरल वीडियो. गोविंदा की इकलौती बेटी नर्मदा आहूजा का पहला बर्थडे बहुत जोरदार तरीके से मना था. बता दें कि गोविंदा की बेटी को अब टीना आहूजा के नाम से जाना जाता है. तो हम टीना अहूजा की ही बात करते हैं. टीना आहूजा के जन्मदिन के मौके पर गोविंदा ने बड़ा जश्न ऑर्गेनाइज किया था. जिसमें कई नामी गिरामी सितारे शामिल हुए. जिनकी झलक इस वीडियो में नजर आ ही जाएगी. लेकिन टीना अहूजा की मम्मी और गोविंदा की वाइफ सुनीता को पहचान पाना जरा मुश्किल होगा.

Govinda's daughter Narmada's first birthday bash from r/BollyBlindsNGossip

टीना आहूजा का फर्स्ट बर्थडे

जाहिर है जब पहला बर्थडे था तो टीना आहूजा बहुत छोटी ही रही होंगी. लेकिन थीं बड़ी गोलू मोलू और क्यूट किड. शायद इसलिए पार्टी में आए अधिकांश लोग उनके गालों पर प्यार करते दिख रहे हैं. गोविंदा खुद डिजाइनर कोट पहन कर पार्टी में पहुंचे. पहले बर्थडे की पार्टी की सजावट भी शानदार है. टीना अहूजा ने चॉकलेट केक काटा. उन्हें बधाई देने दिलीप कुमार, प्रेम चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती, गुलशन ग्रोवर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारे भी पहुंचे थे. वो सब भी इस बर्थडे पार्टी में नजर आए. सबने मुस्कुराते हुए टीना अहूजा को ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स भी दीं.

इस लुक में दिखीं सुनीता अहूजा

बेटी के पहले बर्थडे के मौके पर सुनीता अहूजा बी बहुत खुश नजर आईं. वीडियो की शुरुआत में वो गोविंदा के साथ सीढ़ी चढ़ती दिख रही हैं. उन्होंने ब्लू कलर का डिसेंट सा सूट पहना है. इसके बाद वो बर्थडे पार्टी के दौरान कलरफुल पार्टी में दिख रही हैं. जो कभी टीना आहूजा को प्यार कर रही हैं तो कभी उनका केक कटवा रही हैं. इस वीडियो में सुनीता आहूजा एकदम स्लिम ट्रिम और सोबर दिख रही हैं. अगर आपने पहले कभी उनका ये अवतार नहीं देखा है तो शायद उन्हें पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

Govinda, Tina Ahuja, Sanita Ahuja, Govinda Daughter Tina Ahuja, Tina Ahuja First Birthday
