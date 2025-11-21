सनी देओल और सलमान खान एक बार फिर लौट रहे हैं पर्दे पर, 17 साल बाद साथ में करते दिखेंगे एक्शन

सलमान खान इन दिनों टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी चर्चा में हैं, लेकिन इसी बीच उनसे जुड़ी एक धमाकेदार खबर आ रही है जिसे सुनकर ना सिर्फ भाईजान के फैंस बल्कि सनी देओल के फैंस भी खुश हो जाएंगे. खबर है कि सलमान खान, सनी देओल की फिल्म 'गबरू' में नजर आने वाले हैं. हालांकि फिल्म में उनका गेस्ट अपीयरेंस होगा, लेकिन 17 साल बाद दोनों एक्टर्स को पर्दे पर साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.
EXCLUSIVE: #SalmanKhan to be seen in an EXTENDED and ENTERTAINING special appearance in #SunnyDeol-starrer #Gabru@BeingSalmanKhan @iamsunnydeol https://t.co/4EnUr2j5Iq— BollyHungama (@Bollyhungama) November 20, 2025
सलमान पर मेकर्स का भरोसा
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए एक सोर्स ने बताया कि मेकर्स को एक बड़े एक्टर की जरूरत थी जिसके लिए सलमान खान बिल्कुल फिट बैठते हैं. जब मेकर्स ने भाईजान से इस बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत हां कर दिया. कहा तो ये तक जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग एक साल पहले ही कर चुके हैं. फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, फिल्म अगले साल 13 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
आखिरी बार पर्दे पर कब साथ नजर आए थे एक्टर्स?
सलमान खान और सनी देओल यूं तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों ने साथ में कम ही फिल्में की हैं. दोनों ने साल 1996 में 'जीत' में काम किया था, उसके बाद 2008 में 'हीरोज' में साथ नजर आए थे. सनी देओल की फिल्मों की बात करें तो इस साल उनकी दो फिल्में रिलीज हुई थीं ‘गदर 2' और ‘जात'. वहीं भाईजान की फिल्मों की बात करें तो खान साहब 2026 में रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी' में भी कैमियो करते में नजर आएंगे. इस फिल्म में एक्टर छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद योद्धा जीवा महाला की भूमिका निभाएंगे. बता दें, ये फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होगी.इसके अलावा सलमान खान ‘बैटल ऑफ गलवान' में लीड रोल प्ले करने वाले हैं.
