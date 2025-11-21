विज्ञापन

सनी देओल और सलमान खान एक बार फिर लौट रहे हैं पर्दे पर, 17 साल बाद साथ में करते दिखेंगे एक्शन

सलमान ख़ान इन दिनों टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस 19 को लेकर काफी चर्चा में हैं, लेकिन इसी बीच उनसे जुड़ी एक धमाकेदार खबर आ रही है जिसे सुनकर ना सिर्फ भाईजान के फैंस बल्कि सनी देओले के फैंस भी खुश हो जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
सनी देओल और सलमान खान एक बार फिर लौट रहे हैं पर्दे पर, 17 साल बाद साथ में करते दिखेंगे एक्शन
17 साल बाद लौटेगी सलमान,सनी की जोड़ी, गबरू’ में होगा ऐसा किरदार
नई दिल्ली:

सलमान खान इन दिनों टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी चर्चा में हैं, लेकिन इसी बीच उनसे जुड़ी एक धमाकेदार खबर आ रही है जिसे सुनकर ना सिर्फ भाईजान के फैंस बल्कि सनी देओल के फैंस भी खुश हो जाएंगे. खबर है कि सलमान खान, सनी देओल की फिल्म 'गबरू' में नजर आने वाले हैं. हालांकि फिल्म में उनका गेस्ट अपीयरेंस होगा, लेकिन 17 साल बाद दोनों एक्टर्स को पर्दे पर साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: यंग जनरेशन में क्यों बढ़ रहा है क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज का क्रेज? जानिए क्या खींच रहा है उन्हें इस डार्क जॉनर की तरफ

सलमान पर मेकर्स का भरोसा

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए एक सोर्स ने बताया कि मेकर्स को एक बड़े एक्टर की जरूरत थी जिसके लिए सलमान खान बिल्कुल फिट बैठते हैं. जब मेकर्स ने भाईजान से इस बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत हां कर दिया. कहा तो ये तक जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग एक साल पहले ही कर चुके हैं. फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, फिल्म अगले साल 13 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

आखिरी बार पर्दे पर कब साथ नजर आए थे एक्टर्स?

सलमान खान और सनी देओल यूं तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों ने साथ में कम ही फिल्में की हैं. दोनों ने साल 1996 में 'जीत' में काम किया था, उसके बाद 2008 में 'हीरोज' में साथ नजर आए थे. सनी देओल की फिल्मों की बात करें तो इस साल उनकी दो फिल्में रिलीज हुई थीं ‘गदर 2' और ‘जात'. वहीं भाईजान की फिल्मों की बात करें तो खान साहब 2026 में रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी' में भी कैमियो करते में नजर आएंगे. इस फिल्म में एक्टर छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद योद्धा जीवा महाला की भूमिका निभाएंगे. बता दें, ये फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होगी.इसके अलावा सलमान खान ‘बैटल ऑफ गलवान' में लीड रोल प्ले करने वाले हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Salman Khan, Gabru, Salman Khan In Gabru, Gabru First Glimpse
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com