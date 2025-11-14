विज्ञापन

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने पर फूट-फूटकर रोई इस सुपरस्टार की वाइफ, कहा- धरम जी मेरी जान हैं

धर्मेंद्र बीते दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद धर्मेंद्र के करीबी और फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे.

नई दिल्ली:

धर्मेंद्र बीते दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद धर्मेंद्र के करीबी और फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे. इतना ही नहीं कुछ लोगों तो उनकी तबीयत के बारे में सुनकर हैरान हो गए. उनमें से एक सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी हैं. सुनीता आहूजा को जैसे ही पता चला कि धर्मेंद्र की तबीयत खराब है तो वह फूट-फूटकर रोने लगीं. दरअसल मंगलवार को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा (61) घर पर अचानक बेहोश हो गए थे. उन्हें जुहू के क्रिटीकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके दोस्त और वकील ललित बिंदल ने बताया कि चक्कर आने से वे गिर पड़े. अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने यूट्यूब व्लॉग में फैंस को गोविंदा की सेहत की ताजा जानकारी दी. साथ ही उन्होंने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर पर अपना दर्द भी बयां किया.

एक फैन ने सुनीता से धर्मेंद्र की कोई खास याद पूछी तो वे भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि धर्मेंद्र आईसीयू में हैं, तो वे रो पड़ीं. सुनीता ने कहा, “ओह माय गॉड! धरम जी तो मेरी जान हैं. मैंने उनके साथ शो किया, डांस भी किया. वो मेरे बचपन के क्रश हैं! दुबई से लौटते वक्त मुझे खबर मिली कि वो आईसीयू में हैं. मैं इवेंट में जा रही थी, लेकिन इतना रोई कि हालत खराब हो गई. बेटी का फोन आया तो और रोई.”

सुनीता ने आगे कहा, “एयरपोर्ट पर मीडिया ने पूछा तो मैंने कहा – माता रानी से प्रार्थना कर रही हूं कि वो स्वस्थ रहें. पंजाबी हैं, कभी हार नहीं मानते. फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन सिर्फ धरम जी हैं. भगवान उन्हें 100 साल की उम्र दें, मेरी उम्र भी उन्हें दे दें. इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा सीधा-सादा और सुंदर कोई नहीं. ढेर सारा प्यार, आई लव यू धरम जी!”

सुनीता ने बताया कि गोविंदा अब पूरी तरह फिट हैं. वे अपनी नई फिल्म दुनियादारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे. सुनीता बोलीं, “गोविंदा सर बिल्कुल ठीक हैं. वे जिम में ओवर वर्कआउट कर रहे थे, जिससे थकान हो गई. लेकिन अब कोई टेंशन नहीं. फिट हैं, चिंता मत कीजिए.”

