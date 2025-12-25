धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गईं मुमताज, हेमा मालिनी के लिए बोलीं- मुझे उनके लिए बुरा लगता है

सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था, जिसके कारण पूरा देश शॉक में था. वहीं अब दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज, जो धर्मेंद्र के साथ कई हिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने हेमा मालिनी का धर्मेंद्र के लिए गहरी भक्ति का जिक्र किया. धर्मेंद्र की को स्टार ने यह भी बताया कि वह लैंजेंडरी एक्टर से मिलने अस्पताल गई थीं और उनके निधन से सुपरस्टार के परिवार पर कैसा असर पड़ा. विक्की लालवानी से बात करते हुए मुमताज ने कहा, मुझे उनकी फैमिली और हेमा जी के लिए बुरा लग रहा है. वह हमेशा उनके लिए डिवोटेड रहीं. वह इस नुकसान को बहुत गहराई से महसूस कर रही होगीं. वह सच में उनसे प्यार करती थीं."

धर्मेंद्र की पहली पत्नी से मिली थीं मुमताज

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मुलाकात पर मुमताज ने कहा, हां मैं उनकी वाइफ से मिलीं. वह हमारे साथ बैठी थीं. वह बहुत अच्छे से मिलीं और मुझे अच्छे से ट्रीट किया. उन्होंने मुझसे खाने, ड्रिंक सब चीज के लिए पूछा. मेरी बहन और धर्मेंद्र जी भी वहां पर बैठे थे.

मुमताज ने अस्पताल में आखिरी बार धर्मेंद्र को देखा

धर्मेंद्र के निधन से पहले उनसे मुलाकात के बारे में मुमताज ने कहा, "मैं हॉस्पिटल गई थी. जब मैं वहां गई, तो मुझे बताया गया कि डॉक्टरों ने कहा है कि वह वेंटिलेटर पर हैं. 'आप उन्हें क्या देखेंगी?' मैंने बस इतना कहा कि मैं बस उनकी एक झलक देखना चाहती हूं. तो, मैं अंदर गई, उन्हें देखा. उस समय भी लेटे हुए वह ठीक लग रहे थे."

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में नहीं गई थीं मुमताज

एक्ट्रेस ने कहा- मैं अंतिम संस्कार के लिए नहीं गई थी. मैं उनके पार्थिव शरीर को नहीं देख पाती. जब देव साहब का निधन हुआ तो उनका होटल मेरे घर के के करीब था. और कई लोगों ने मेरे घर की घंटी बताई मुझे उनसे मिलने के लिए कहा. लेकिन मैंने मना कर दिया. वह बतुत हंसमुख और जिंदादिल इंसान थे. उन्होंने मुझे सबकुछ सिखाया.