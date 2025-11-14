बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए खेसारी लाल यादव, इस कैंडिडेट के सामने हारे भोजपुरी सुपरस्टार

Bihar Assembly Election Result: पर्दे पर अपनी एक्टिंग से लाखों बिहारी लोगों के दिलों को जीतने वाले खेसारी लाल यादव ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई. उन्होंने आरजेडी की छपरा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन फिल्मों में हिट होने वाले खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव पर फ्लॉप हो गए हैं. वह अपनी सीट से हार गए हैं. खेसारी लाल यादव को बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने लगभग 8 हजार वोटों से हराया. हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होने अभी बाकी है.

ये भी पढ़ें: जब देव आनंद ने इस फिल्म से कर दी थी पूरे बॉलीवुड की बोलती बंद, की ताबड़तोड़ कमाई और जीते 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड

खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला था. भोजपुरी सुपरस्टार कुछ समय तक आगे भी चल रहे थे, लेकिन जीत छोटी कुमारी को हासिल हुई. बिहार विधानसभा चुनावों में खेसारी लाल यादव ने एनडीए के स्टार प्रचारकों और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने कई बार इस बात पर जोर दिया कि एनडीए सरकार के बीस साल के राज में बिहार में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, जिससे वहां के युवा बाहर जाकर कमाने के लिए मजबूर हैं.

बता दें कि छपरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को मिलाकर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे. छपरा सीट भाजपा के लिए बहुत खास थी, क्योंकि इस सीट पर ज्यादातर भाजपा का ही दबदबा रहा है. साल 2010, 2015 और 2020 में भाजपा ने ही छपरा पर राज किया है, लेकिन इस बार भाजपा ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा था, जो विधानसभा चुनावों के लिए नया चेहरा थी. वे जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.