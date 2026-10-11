चलता-फिरता ज्वालामुखी लग रहा गॉडजिला, पहले पार्ट ने कमाए थे 1122 करोड़, दूसरे का ट्रेलर रिलीज

जब 2023 में ‘गॉडजिला माइनस वन' आई तो उसने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम मॉन्स्टर फिल्में कर पाती हैं. इस फिल्म ने अपने शानदार सीन्स को एक इमोशनल कहानी के साथ जोड़ा और दशकों पुराने इतिहास वाली फ्रैंचाइजी को ग्लोबल अवॉर्ड-सीजन की चर्चा का विषय बना दिया. अब इस फिल्म का सीक्वल आने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और मॉन्स्टर एक नए रूप में फिर से चर्चा में है, जिससे फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है. ‘गॉडजिला माइनस वन' ने दुनिया भर में 116 मिलियन से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह जापान में बनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गॉडजिला फिल्म बन गई.

गॉडजिला माइनस वन ने 96वें एकेडमी अवॉर्ड्स में 'बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स' का अवॉर्ड भी जीता, और ऐसा करने वाली यह पहली एशियाई फिल्म बनी. राइटर-डायरेक्टर ताकाशी यामाजाकी ने विजुअल इफेक्ट्स का काम खुद संभाला था और वे सीक्वल के लिए भी इन तीनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए वापस आ रहे हैं. इसी कंटीन्यूटी की वजह से लोगों को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं.

नई तस्वीर में मॉन्स्टर को हल्के ग्रे आसमान के सामने प्रोफाइल में दिखाया गया है. उसकी गहरी, खुरदरी स्किन पर चमकती हुई नारंगी दरारें हैं, ऐसा लग रहा है अंगारे धधक रहे हैं. इससे क्रिएचर को पिघले हुए और सुलगते हुए लावा जैसा लुक मिलता है जो नया और डरावना दोनों लगता है. इसका टेक्सचर वर्क बहुत शानदार है. पीठ पर नुकीली प्लेट्स हैं, और लाइटिंग की वजह से इसकी त्वचा ज्वालामुखी जैसी दिखती है. यह गॉडजिला फैन्स की पहले की मार्केटिंग में देखी गई चीजों से भी मिलता है, क्योंकि जुलाई में अनाउंस हुई मर्चेंडाइज में मॉन्स्टर के नए डिजाइन को पूरी तरह से दिखाया गया था.

यामाजाकी ने यह भी कहा है कि सीक्वल में गॉडजिला का साइज वही होगा जो ‘गॉडजिला माइनस वन' में था. इससे पता चलता है कि नया डिजाइन सिर्फ बड़े साइज के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर टेक्सचर और ज्यादा डरावने लुक के बारे में है. फिल्म की कहानी 1949 में शुरू होती है, जो ‘गॉडजिला माइनस वन' की घटनाओं के दो साल बाद का समय है. यह शिकिशिमा परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो एक नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं. ऑफिशियल समरी एक मिशन स्टेटमेंट जैसा लगता है. युद्ध ने जापान को जीरो पर ला दिया था और गॉडजिला ने उसे माइनस में धकेल दिया.

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लेटेस्ट ट्रेलर से कनफर्म होता है कि पिछली फिल्म में गॉडजिला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था. इसमें नए 'काइजू' (मॉन्स्टर) को खत्म करने के ऑपरेशन की झलक भी मिलती है और नए व पुराने किरदारों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ट्रेलर की रिपोर्ट के मुताबिक टोहो ने कन्फर्म किया है कि फिल्म में किंग गिडोरा दूसरा मॉन्स्टर होगा. फेस्टिवल प्रीमियर की कवरेज में गॉडजिला और गिडोरा के बीच कई भयानक और खूनी लड़ाइयों का जिक्र है, जो जमीन और आसमान में और भी तेज हो जाती हैं. ट्रेलर की एक लाइन से पता चलता है कि अब कोई तीसरा मौका नहीं मिलेगा और सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इस सीरीज की पहली फिल्म है जिसे R रेटिंग मिली है.