यंग जनरेशन में क्यों बढ़ रहा है क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज का क्रेज? जानिए क्या खींच रहा है उन्हें इस डार्क जॉनर की तरफ

पिछले कुछ समय में ओटीटी पर एक धमाकेदार ट्रेंड साफ नजर आ रहा है. यंग ऑडियंस में अब क्राइम और थ्रिलर कंटेंट का जुनून तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. रोमांटिक ड्रामा और फैमिली ड्रामा से हटकर अब युवा ऐसी ही वेब सीरीज तलाशते हैं जिनमें मिस्ट्री हो, हार्डकोर इन्वेस्टिगेशन हो और हर एपिसोड के अंत में ऐसा ट्विस्ट जो उन्हें अगला एपिसोड तुरंत क्लिक करने पर मजबूर कर दे. असल में अब एंटरटेनमेंट की डेफिनिशन बदल रही है और क्राइम-थ्रिलर उसमें नंबर वन स्पॉट पर बैठ चुका है.

ये भी पढ़ें: कालीन भैया और मुन्ना भैया के साथ दिखे गुड्डू पंडित, मिर्जापुर के सेट से वायरल हुई 7 कलाकारों की तस्वीर

थ्रिलर बनी नंबर वन चॉइस

यंग जनरेशन को अब वो कहानियां पसंद आती हैं जो लाइफ के बिल्कुल करीब लगें. चमक-दमक वाले सेट्स की जगह उन्हें छोटे शहर की असली गलियां, रफ माहौल और ऐसे किरदार भाते हैं जिनमें परफेक्शन नहीं, बल्कि सच का स्वाद हो. क्राइम-थ्रिलर में जो कच्चापन और असलियत मिलती है, वही इन्हें यंगस्टर्स की फेवरेट बना देती है. ग्लैमर भले कम हो, लेकिन सीरीज में भरा तनाव और लगातार बढ़ता सस्पेंस युवाओं को बांधे रखता है. यही रियल वाइब उन्हें बार-बार इसी जॉनर की तरफ खींच लाती है.

टेंशन वाला एंटरटेनमेंट

क्राइम-थ्रिलर की सबसे खतरनाक बात ये है कि इन्हें शुरू करने के बाद रोकना लगभग नामुमकिन होता है. हर एपिसोड ऐसा सस्पेंस छोड़ जाता है कि यंग ऑडियंस खुद से कहती है 'बस एक और, फिर बंद.' लेकिन ये 'एक और' कब पूरी रात में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता. नई थ्रिलर आते ही सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो जाती है. युवाओं के इसी डिमांड की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म हर महीने एक नई थ्रिलर लेकर हाज़िर हो जाते हैं.

दिल्ली क्राइम सीजन 3

नेटफ्लिक्स पर आई दिल्ली क्राइम का ये तीसरा सीजन है. इसके पहले दो सीजन को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इस सीरीज की खास बात है कि हर सीजन में रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है. दिल्ली क्राइम सीजन 3 भी रियल लाइफ पर बेस्ड सीरीज है. ये सीरीज जेन-जी को बहुत पसंद आ रही है.

इन सीरीज को भी किया गया पसंद

दिल्ली क्राइम सीजन 3 से पहले असुर, काला पानी, आखिरी सच, मांडला मर्डर्स, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक जैसी जितनी भी सीरीज आई हैं उन्हें लोगों ने एक बार में ही देखकर निपटा दिया था. जब भी इस तरह की कोई सीरीज या इनके सीक्वल की अनाउंसमेंट होती है तो जेन-जी में क्रेज बढ़ जाता है और वो एक बार में ही इसे देख लेते हैं. एनालिस्ट का भी मानना है कि जेन-जी इस तरह की सीरीज देखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें फैमिली ड्रामा पसंद नहीं आता है और ये छोटे शहरों की कहानियां देखने को मिलती है जिसकी वजह से वो क्राइम थ्रिलर की तरफ जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं. इसी वजह से जेन-जी के बीच ऐसी सीरीज बहुत जल्दी हिट हो जाती है.