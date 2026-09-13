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गणेश चतुर्थी का गाना, 24 घंटे में हुआ तैयार, लिखने से लेकर शूटिंग तक सारा काम एक दिन में किया गया खत्म

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के मौके पर सिंगर नीती मोहन ने एक नया गाना रिलीज कर दिया है. नीती ने इसके बारे में बात करते हुए बताया कि इसे पूरी तरह से 24 घंटे में तैयार किया गया था.

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गणेश चतुर्थी का गाना, 24 घंटे में हुआ तैयार, लिखने से लेकर शूटिंग तक सारा काम एक दिन में किया गया खत्म
गणेश चतुर्थी से पहले रिलीज हुआ नीती मोहन का नया गाना
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नई दिल्ली:

सिंगर नीति मोहन की आवाज में एक अलग तरह की मिठास है, जो रोमांटिक गानों से लेकर भक्ति गीतों तक हर तरह के संगीत में अपनी जगह बना लेती है. अब गणेश चतुर्थी के मौके पर नीति एक ऐसे गीत के साथ आई हैं, जिसमें बप्पा के स्वागत की खुशी, परिवार के साथ पूजा करने का उत्साह और त्योहार की रौनक एक साथ सुनाई देती है. नीति ने अपना नया गीत 'बप्पा घर आए' रिलीज किया है, जो महज एक दिन में बनकर तैयार हुआ है.  आमतौर पर किसी गाने को तैयार करने में काफी वक्त लगता है लेकिन 'बप्पा घर आए' को लेकर नीति ने बताया कि लिखने से लेकर रिकॉर्डिंग और संगीत वीडियो की शूटिंग तक का पूरा काम सिर्फ 24 घंटे में हो गया. वह खुद इस बात से हैरान हैं और इसे बप्पा का आशीर्वाद मानती हैं.

गणेश चतुर्थी से पहले रिलीज किए गए इस गीत में भगवान गणेश के घर आने की खुशी को काफी खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है. गाने में ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जो गणेश उत्सव की रौनक से जोड़ती है. नीति ने कहा, हर साल लोग बप्पा के आने का इंतजार करते हैं और जिन परिवारों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उनके लिए यह काफी बड़ा मौका होता है. लोग साथ बैठकर पूजा करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, एक-दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां खाते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं. 'बप्पा घर आए' इसी पूरे एहसास को एक गीत में पिरोने की कोशिश है. मैं चाहती थीं कि इसे सुनते हुए लोगों को बप्पा के घर आने वाली वही खुशी महसूस हो.

नीति ने आगे कहा, बप्पा घर आए का सफर सिर्फ एक दिन में पूरा हो गया. पहले गीत लिखा गया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई और इसके बाद संगीत वीडियो की शूटिंग भी कर ली गई. यह सब महज 24 घंटे में हुआ. यह हमारे लिए किसी चमत्कार जैसा था. कई बार जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें ज्यादा सोचने या योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप उन्हें अपने आप होने देते हैं और फिर सब कुछ सही समय पर सामने आ जाता है. हमारे साथ इस गीत को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ. इतना खास गीत इतनी जल्दी तैयार हो गया.

नीति ने कहा, जब भी मुझे बप्पा के लिए गाने का मौका मिलता है, मैं इसे अपने लिए एक आशीर्वाद मानती हूं. इस गाने में भी मैंने भक्ति के साथ त्योहार वाली एनर्जी बनाए रखने की कोशिश की है. 'बप्पा घर आए' सुनने में मधुर है, लेकिन इसमें ढोल, नगाड़े और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को शामिल करके इसे काफी संगीतपूर्ण और भव्य एहसास दिया गया है.

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उन्होंने कहा, गणेश चतुर्थी लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने वाला त्योहार भी है. बप्पा के आने के साथ घर में रौनक बढ़ती है और परिवार के साथ-साथ दोस्त और रिश्तेदार भी इस खुशी में शामिल होते हैं. यही वजह है कि गीत में भक्ति के साथ मिल-जुलकर त्योहार मनाने वाली भावना भी रखी गई है. इसमें बप्पा के स्वागत की खुशी है तो साथ ही उन पलों की गर्माहट भी है, जब लोग अपने करीबियों के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं.

'बप्पा घर आए' को शान लोचन सिंह ने संगीत दिया है, जबकि इसके बोल कनिष्क सहर ने लिखे हैं. यह गीत अब अलग-अलग म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

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