16 साल के हुए काजोल के बेटे युग, लुक और पर्सनालिटी देख कर फैंस बोले- पापा अजय देवगन की तरह सुपरस्टार बनेगा

काजोल रविवार को अपने बेटे युग देवगन के 16 साल के होने पर भावुक हो गईं. उन्होंने जन्मदिन का एक दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह कितनी तेजी से बड़े हो गए हैं और साथ ही यह भी बताया कि वह भविष्य में कैसे इंसान बनेंगे. इसे लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं. इंस्टाग्राम पर काजोल ने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा 16 साल का हो गया है. उन्होंने कहा कि उसे लंबा और मजबूत होते देखने के बावजूद उन्हें अब भी वे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो वह कभी हुआ करते थे. उन्होंने लिखा, "यकीन नहीं होता कि हम इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं... यह लगभग यकीन न कर पाने वाला पल है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, तो मुझे तुममें अब भी वही छोटा बच्चा नजर आता है. मुझे पता है कि तुम अब लंबे और मजबूत हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा वही रहोगे... छोटा तुम और बड़ा तुम, सब एक साथ."

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एक्ट्रेस ने युग के लिए अपनी उम्मीदें और डर भी शेयर किए, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के एक और अहम पड़ाव में कदम रख चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह एक अच्छे इंसान बने जो जिंदगी की चुनौतियों का हिम्मत, शालीनता और दयालुता के साथ सामना कर सके. उन्होंने आगे कहा, "आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सी कामनाएं करती हूं... मुझे कुछ डर भी हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीदें हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे. ऐसा इंसान जो जिंदगी की हर चुनौती का हिम्मत, शालीनता और सबसे जरूरी बात, दयालुता के साथ सामना करे. खुद के प्रति भी और पूरी दुनिया के प्रति भी."

काजोल ने इस भावुक नोट को युग को निडर होकर जिंदगी जीने और हर मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए खत्म किया. उन्होंने लिखा, "ऊंची उड़ान भरो और खुलकर जियो मेरे प्यारे. मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं जितना तुम कभी जान भी नहीं पाओगे." साथ में #birthdayboy और #loveyousomuch जैसे हैशटैग भी जोड़े. उन्होंने युग की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वह प्यार से उन्हें किस कर रहा है. यह तस्वीर उनके गहरे प्यार भरे रिश्ते को बखूबी दिखाती है.

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काजोल और एक्टर अजय देवगन ने 1999 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं - बेटी न्यासा और बेटा युग. न्यासा उनकी बड़ी संतान है, जबकि युग का जन्म 2010 में हुआ था.

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Mukherjee