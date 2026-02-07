भारत की पहली VJ रूबी भाटिया कभी एक शो के करती थीं 1 लाख रुपये चार्ज, आज एक वीडियो के 1,000 रुपये 

रूबी भाटिया 1990 के दशक में इंडियन टेलीविजन के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक थीं. सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के आने से बहुत पहले रूबी भारत की पहली VJ बनीं. कोई कॉम्पिटिशन न होने के कारण, उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी. उन्होंने कई शो होस्ट किए और उस समय हर शो के लिए लगभग 1 लाख रुपये कमाती थीं. हाल ही में रूबी फिर से सुर्खियों में आईं, लेकिन एक बहुत अलग वजह से. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह इंस्टाग्राम वीडियो के लिए सिर्फ 1,000 रुपये चार्ज कर रही थीं. इससे ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई और कई लोगों ने मान लिया कि वह पैसों की समस्या का सामना कर रही हैं.

अब, बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में रूबी ने इस बारे में बताया कि असल में इस बदलाव की वजह क्या थी. उन्होंने कहा, “मैं 90 के दशक में इवेंट्स होस्ट करने के लिए हर शो के लिए लगभग 1 लाख रुपये चार्ज करती थी. शूट्स के लिए मैं प्रोजेक्ट के बजट के हिसाब से हर दिन के हिसाब से चार्ज करती थी.” रूबी भाटिया लगभग 20 साल पहले एक्टिव काम से दूर हो गई थीं, उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी लंबे समय से शांत और सिंपल रही है. वह अपने परिवार के साथ लोखंडवाला में रहती हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा कि परेशानी तब शुरू हुई, जब उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा बदलाव करने का सोचा.

यह भी पढ़ें : ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार के साथ की खाने की प्रतियोगिता, खिलाड़ी कुमार ने पत्नी को दिखाया मुक्का



“मैं लगभग 20 सालों से शांत जीवन जी रही हूं. मुझे अक्सर अपने परिवार के साथ लोखंडवाला में देखा जाता है. जिस घर में हम रहते हैं, वह लगभग 30 साल पुराना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा नया करने के बारे में सोचा - बस पेंटिंग और जगह को फ्रेश करना. लेकिन यह एक फिसलन भरी राह बन गई. अचानक, हर जगह बढ़ई और पेंटर थे. जो एक छोटा सा अपडेट होना था, वह पूरी तरह से रेनोवेशन बन गया, जिससे मैंने पहले कभी निपटा नहीं था.”

खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ गया. “मैं हर दिन लगभग 20,000 रुपये खर्च कर रही थी. बीच में COVID-19 महामारी आ गई और सब कुछ रुक गया. जब लॉकडाउन हटा, तो मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था, फिर मैंने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया. फिर से, रोजाना के खर्च शुरू हो गए. समय के साथ, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया.” VJ ने कहा कि लंबे शूटिंग शेड्यूल पर वापस जाना अब उनके लिए संभव नहीं था. उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं. उन्होंने बताया, “मुझे अपने बच्चों, अपने घर और खुद का ख्याल रखना था. एक दिन, अपनी कार में बैठे-बैठे, मैं सोच रही थी कि क्या मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल सकती है जो फोन पर की जा सके. मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी क्योंकि मेरी सारी सेविंग्स घर के रेनोवेशन में खर्च हो गई थीं.”

यह भी पढ़ें : रेखा की यंग डेज की तस्वीरें, 5वीं फोटो देख कर कहेंगे- यूं ही नहीं बिग बी हार बैठे दिल

उन्होंने अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में लगाए जा रहे अंदाजों पर भी बात की. रूबी ने कहा, “भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी FD का लिक्विड पैसा खर्च हो गया था. उसे दोबारा बनाने के लिए मुझे काम करने की जरूरत थी.” इसी समय, WEE नाम के एक ऑर्गनाइजेशन ने उनसे संपर्क किया, जो अपना करियर फिर से शुरू करने वाली महिलाओं पर फोकस करता है. उनसे 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए एक इवेंट को होस्ट करने के लिए कहा गया. उन्होंने बताया, “जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? और मुझे यह ख्याल आया: लाइफ कोचिंग. मैं हमेशा से एक लाइफ कोच बनना चाहती थी.”

रूबी भाटिया ने कहा कि यह बदलाव उन्हें स्वाभाविक लगा क्योंकि वह सालों से अनौपचारिक रूप से यह कर रही थीं. “बिना एहसास हुए और बिना पैसे लिए मैं 25 साल की उम्र से ही लाइफ कोचिंग दे रही थी. कई महिलाएं अपनी सफलताओं का श्रेय मुझे देती हैं. तभी मैंने इसे एक प्रोफेशन बनाने का फैसला किया. अब दुनिया भर से लोग मुझसे संपर्क करते हैं. मैं एक मेंटर और साउंडिंग बोर्ड की तरह काम करती हूं.”

इससे यह भी पता चलता है कि वह सिर्फ 1,000 रुपये क्यों चार्ज करती हैं. रूबी ने कहा, “भारत में लोग अभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में हिचकिचाते हैं लेकिन एक दोस्त से बात करने में सहज महसूस करते हैं. यहीं पर एक लाइफ कोच काम आता है. मैंने अपनी फीस 1,000 रुपये रखी ताकि यह सभी के लिए सुलभ रहे.” “अगर मैं हजारों में चार्ज करती, तो सिर्फ सेलिब्रिटी ही मुझसे संपर्क करते. मैं चाहती थी कि यह सबके लिए हो.”

यह भी पढ़ें: 'बेतुका रोमांस...', जीनत अमान ने अपनी फिल्मों के पुराने सीन को दोबारा देखने के बाद बताया टॉक्सिक, ज्यादातर बॉलीवुड फिल्में जुनूनी

रूबी भाटिया ने कहा कि यह काम जिंदगी के प्रति उनके नजरिए से मेल खाता है. उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की है और हमेशा आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहा है. उन्होंने कहा कि शोहरत और पैसा कभी भी उनके लक्ष्य नहीं थे. यही वजह है कि जब वह सिर्फ 30 साल की थीं, तब उन्होंने टेलीविजन से दूरी बना ली थी.इससे मैं खुश रहती हूं. मैं दिन में दो से तीन कॉल लेती हूं. 2,000–3,000 रुपये कमाती हूं और यह काफी है. मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमा रही हूं. मेरे पास बाकी सब कुछ है. लाइफ कोचिंग से मुझे कैश मिलता है.”

उनके सेशन में अलग-अलग एरिया शामिल हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन और वजन कम करना. उन्होंने फिटनेस के बारे में अपने तरीके के बारे में भी बात की. “मैं लोगों को सिखाती हूं कि एक दिन में एक किलो वजन कैसे कम करें—पूरी तरह से सुरक्षित और नैचुरल. अपनी दोनों प्रेग्नेंसी के बाद, मैंने हर बार 30 किलो वजन कम किया. मेरा प्रोग्राम बहुत सफल है, जिसमें हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दो किलो वजन कम होता है.”

रूबी ने कहा कि वह एंकरिंग में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर.उनके शब्दों में, “मैंने फिर से एंकरिंग असाइनमेंट लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वे सस्ते नहीं होंगे—मैं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेट चार्ज करूंगी.” पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें शोहरत छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है.

“मुझे खुशी है कि मैं इतनी फेमस नहीं हूं कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी न जी सकूं. मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकती हूं और पब्लिक जगहों पर आज़ादी से घूम सकती हूं.”