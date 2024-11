पहले शाहरुख से बॉक्स ऑफिस पर ली टक्कर, अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा साउथ का ये नामी डायरेक्टर

शाहरुख खान ने साल 2023 में कमबैक किया था. उन्होंने अपने कमबैक के साथ सिनेमाघरों पर बवाल काट दिया था. उनकी 1-2 नहीं बल्कि 3 फिल्में इस साल रिलीज हुई थीं. साल 2023 के आखिरी में वो डंकी फिल्म लेकर आए थे. जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को लोगों का ढेर सारा प्यार मिला था. डंकी के साथ साउथ की फिल्म सालार का क्लैश हुआ था. सालार और डंकी के क्लैश के बाद अब डायरेक्टर प्रशांत को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उन्होंने शाहरुख खान से माफी मांगी है.

सालार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में कहा, 'हमारे पास रिलीज के लिए सिर्फ 22 दिसंबर की तारीख थी. शाहरुख खान ने लगभग एक साल पहले ही डंकी को क्रिसमस के दौरान रिलीज करने की घोषणा की थी. उनके साथ क्लैश करना हमारी ओर से गलत था. लेकिन ज्योतिषीय कारणों और निर्माता की मान्यताओं के कारण हमें उस तारीख पर आना पड़ा. मैं शाहरुख खान और डंकी की टीम से माफी मांगता हूं. प्रभास, पृथ्वीराज और मैं रिलीज की तारीख के फैसले में शामिल नहीं थे. निर्माता ने क्लैश का फैसला किया, क्योंकि वह ज्योतिष में बहुत विश्वास करते हैं और इस तारीख से हटना नहीं चाहते थे. हमें मन मारकर इसके लिए हामी भरनी पड़ी.

