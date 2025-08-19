इस फिल्म की शूटिंग पर हर वक्त शराब पीते रहते थे धर्मेंद्र, 2 करोड़ की फिल्म ने कमा डाले थे 10 करोड़, बनी थी सबसे बड़ी हिट

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अपने जमाने में जितने सफल सितारे थे. उतने ही इमोशनल इंसान भी रहे हैं. पर्दे पर उनका एक्शन और रोमांस दर्शकों को खूब भाता था. लेकिन कैमरे के पीछे कई बार उनकी निजी जिंदगी के दर्द ने उन्हें तोड़ दिया. एक दौर ऐसा भी आया जब फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र लगातार शराब के सहारे खुद को संभालते रहे. वजह थी उनकी बहन की गंभीर तबीयत. बहन कोमा में थीं और इस गहरे दुख ने उन्हें अंदर से हिला दिया था. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को बीच में नहीं छोड़ा.

ये भी पढ़ें: लखनऊ की झुग्गियों में समय काटने को मजबूर ये हीरोइन, पति के पास है 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति

बहन की मौत की खबर छुपाई गई

इस फिल्म का नाम था ऐलान ए जंग. जिसका एक किस्सा ऐसा भी मशहूर है कि धर्मेंद्र की बहन के निधन की खबर उनसे छुपा ली गई थी. ये रिक्वेस्ट खुद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने की थी. जिस वक्त उनकी बहन की डेथ की खबर आई उस वक्त सभी लोग सेट पर ही मौजूद थे. खासतौर से उनकी पत्नी प्रकाश कौर. जो जानती थी कि उनकी ननद का देहांत हो गया है. वो ये भी जानती थीं कि यदि ये खबर तुरंत धर्मेंद्र को दे दी गई. तो वो टूट जाएंगे और शायद शूटिंग ही छोड़ देंगे. इसलिए प्रकाश ने निर्देशक अनिल शर्मा से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि धर्मेंद्र को यह दुखद खबर मुंबई लौटने तक न बताई जाए. अनिल शर्मा भी धर्मेंद्र की हालत समझते थे. इसलिए उन्होंने ये बात छुपा ली. जैसे-तैसे शूटिंग पूरी हुई और जब धर्मेंद्र मुंबई लौटे. तब उन्हें यह सदमा दिया गया. बताया जाता है कि ये खबर सुनकर वो पूरी तरह बिखर गए थे.



दर्द के बीच भी दी ब्लॉकबस्टर हिट

धर्मेंद्र की प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने बड़े व्यक्तिगत दुख और टूटे मन के बावजूद उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी. उस समय फिल्म का बजट करीब 2 करोड़ रुपये था. लेकिन रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. उस दौर में ये एक बड़ी रकम मानी जाती थी और फिल्म सुपरहिट साबित हुई. यह धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी. धर्मेंद्र की ये कहानी बताती है कि पर्दे पर जितने मजबूत और हीरो जैसे वो दिखते थे. असल जिंदगी में उतने ही भावुक और परिवार से जुड़े इंसान थे.