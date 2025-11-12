विज्ञापन

धर्मेंद्र के घर के बाहर कुछ ऐसा दिखा माहौल, पुराने दोस्त अकबर खान खैरियत जानने पहुंचे तो वीडियो हुआ वायरल

धर्मेंद्र का जुहू स्थित घर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, जहां इंडस्ट्री के कई साथी और करीबी दोस्त हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने आ रहे हैं.

धर्मेंद्र के घर के बाहर कुछ ऐसा दिखा माहौल, पुराने दोस्त अकबर खान खैरियत जानने पहुंचे तो वीडियो हुआ वायरल
धर्मेंद्र के घर पहुंचे अकबर खान
नई दिल्ली:

फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर अकबर खान सोमवार(10 नवंबर) को धर्मेंद्र के जुहू स्थित आवास पर देखे गए, क्योंकि इस दिग्गज एक्टर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है. 89 साल धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है, लेकिन इस खबर के बाद देओल परिवार को सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा.

अकबर खान चुपचाप आवास पर पहुंचे और अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी पर्सनल और स्टाफ को ग्रीट किया. इस दौरान न तो मीडिया से बातचीत हुई, न ही कोई बयान, बस एक ऐसा इशारा था जो परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को दिखाता था. जो लोग दशकों से इस इंडस्ट्री को करीब से देखते आए हैं, उनके लिए इस तरह के इशारे बॉलीवुड की पुरानी पीढ़ी की संस्कृति का हिस्सा हैं जो सुर्खियों से नहीं, बल्कि असली रिश्तों पर टिके होते हैं.

धर्मेंद्र का जुहू स्थित घर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, जहां इंडस्ट्री के कई साथी और करीबी दोस्त हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने आ रहे हैं. देओल परिवार ने प्राइवेसी बनाए रखी है और स्वास्थ्य संबंधी एक छोटी सी जानकारी के अलावा कोई कमेंट नहीं किया है. सनी देओल की टीम ने हाल ही में एक शॉर्ट मैसेज शेयर किया जिसमें एक्टर के स्वस्थ होने की प्रार्थना की अपील की गई थी औ बताया गया था कि उनकी हालत स्थिर है. 

धर्मेंद्र अपनी गर्मजोशी और अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले, वह गोल्डन एरा के उन गिने-चुने सितारों में से हैं जिन्हें न केवल तारीफ मिली, बल्कि गहरा प्यार भी मिला. उनके रिश्ते कभी दिखावटी नहीं रहे; वे फिल्म सेटों, साथ में खाना खाने और लंबी की दोस्ती के जरिए बने. अकबर खान की चुपचाप की गई मुलाकात उस इतिहास को दिखाती है.

