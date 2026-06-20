Father's Day 2026: रणवीर, सिद्धार्थ से लेकर वरुण तक, ये सितारे हैं बॉलीवुड के सुपरकुल डैड

बॉलीवुड के वे सितारे जो हमेशा अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, ऑन-स्क्रीन रोमांस और शानदार स्टाइल के लिए सुर्खियों में रहे हैं, अब पिता की भूमिका में भी दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. पितृत्व ने इन सितारों को एक नया और खूबसूरत आयाम दिया है, जिसे उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड के कुछ सबसे चर्चित नए डैड्स पर, जिन्होंने प्यार, जिम्मेदारी और आकर्षण के साथ जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की है.

अली फजल

अपनी शानदार अदाकारी और सहज व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले अली फजल ने 2024 में पिता बनने का सुखद अनुभव महसूस किया, जब उनकी पत्नी ऋचा चड्ढा ने बेटी को जन्म दिया. हालांकि इस कपल ने अपनी बेटी को मीडिया की नजरों से दूर रखा है, लेकिन अली कई बार कह चुके हैं कि पिता बनने के बाद उनकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया काफी बदल गया है. इस अनुभव ने उन्हें और अधिक भावनात्मक और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाया है.

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सिद्धार्थ मल्होत्रा

अपने आकर्षक व्यक्तित्व और युवाओं के बीच लोकप्रिय सिद्धार्थ मल्होत्रा को 2025 में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, जब उन्होंने और कियारा आडवाणी ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. बाद में कपल ने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा, जिसका अर्थ है “भगवान की राजकुमारी”. अपनी निजी जिंदगी को हमेशा निजी रखने वाले सिद्धार्थ और कियारा की पेरेंटहुड जर्नी को फैंस ने खूब प्यार दिया है.

वरुण धवन

2024 में वरुण धवन भी डैड क्लब में शामिल हो गए, जब उनकी पत्नी नताशा दलाल ने बेटी लारा धवन को जन्म दिया. वरुण ने कई मौकों पर बताया है कि पिता बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और उनकी जिंदगी को एक नया उद्देश्य मिला है.

रणदीप हुड्डा

बॉलीवुड के दमदार अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी पिता बनकर अपने फैंस को खुशखबरी दी. उन्होंने और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने मार्च 2026 में बेटी न्योमिका हुड्डा का स्वागत किया. बाद में कपल ने बताया कि इस नाम का अर्थ है “दिव्य कृपा, स्वतंत्रता और आकाश की तरह असीमित होना.” न्योमिका के आने के बाद रणदीप के व्यक्तित्व का एक बेहद नरम और भावुक पक्ष सामने आया है, जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा नए डैड्स में शामिल कर दिया है.

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रणवीर सिंह

ऊर्जा, जुनून और मनोरंजन से भरपूर रणवीर सिंह ने 2024 में अपने जीवन की सबसे खास भूमिका निभाई, जब उन्होंने और दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ पादुकोण सिंह का स्वागत किया. पिता बनने के बाद रणवीर कई बार इस खुशी और कृतज्ञता के बारे में बात कर चुके हैं, जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है. उनके फैंस को भी उनका यह नया और भावुक रूप बेहद पसंद आ रहा है.

विक्की कौशल

अपने परिवार के बेहद करीब रहने वाले विक्की कौशल ने भी पिता की भूमिका को पूरे दिल से अपनाया है. इंडस्ट्री के लोगों के अनुसार, विक्की एक जिम्मेदार और अपने बच्चे की देखभाल में पूरी तरह शामिल रहने वाले पिता हैं. उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उन्होंने और कैटरीना कैफ ने अपने पहले बच्चे विहान का स्वागत किया. पिता बनने के बाद विक्की का संवेदनशील और स्नेही पक्ष और भी निखरकर सामने आया है, जिससे वह अपने प्रशंसकों के और करीब हो गए हैं.